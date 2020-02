L’ultimo trimestre di Sony: venduti 1.3 milioni di smartphone Xperia

Il segmento smartphone di Sony fatica. Il marchio Xperia non riesce ad attrarre abbastanza il pubblico e lo si è visto in quasi tutte le pubblicazioni sui rapporti finanziari della società nipponica. L’ultimo trimestre invece sembra essere andato molto bene visto che sono riusciti a spedire ben 1.3 milioni di smartphone.

Non si tratta di numeri minimamente paragonabili a quelli dei produttori più grandi, ma hanno superato le prime aspettative in merito al periodo che andava da ottobre a dicembre dell’anno scorso. Un così alto numero di spedizioni corrisponde a più del doppio del trimestre precedente. Erano state registrate appena 600.000 vendite tra luglio e settembre.

Il display 21:9 ha risoluzione 4K ed è di tipo OLED.

Detto questo, Sony non può festeggiare appieno per questo successo in quanto c’è stato comunque un calo dei profitti. Si tratta di un calo del 20% su base trimestrale dovuto soprattutto alla scarse spedizioni dei sensori di immagine. Gli ultimi tre mesi del 2018 hanno registrato un utile operativo di ben 3,46 miliardi di dollari. Nello stesso periodo dell’anno scorso l’utile è stato di 2,75 miliardi di dollari.

Per fortuna sull’intero anno fiscale le previsioni parlano di aumento dei guadagni rispetto al precedente. Il periodo in questione terminerà il 31 marzo 2020 e ci si aspetta un aumento del 5% degli utili tanto da arrivare a 8.07 miliardi di dollari.

Tornando alle vendite di smartphone, sicuramente è un numero importante per Sony, ma non indica che il marchio stia tornando. Un periodo positivo non basta, ma sarà interessante vedere i nuovi dispositivi che verranno portati sul mercato da qui a breve. Si tratta pur sempre di un produttore storico.