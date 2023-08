In un’epoca in cui gli smartphone diventano di giorno in giorno più indispensabili, i consumatori sono sempre più alla ricerca di dispositivi che non solo offrano tecnologie all’avanguardia, ma che si impegnino anche a garantire un’usabilità a lungo termine.

Xiaomi, il famoso gigante tecnologico, ha fatto ancora una volta un passo avanti nella soddisfazione dei clienti, annunciando un piano di supporto a lungo termine per il suo ultimo smartphone, il Redmi K60 Ultra appena annunciato in Cina. È il primo passo verso l’estensione degli aggiornamenti software anche da noi?

La promessa di Xiaomi è chiarissima: il Redmi K60 Ultra riceverà un minimo di quattro aggiornamenti della versione principale di Android, pareggiando quando offerto attualmente da Samsung. Questa garanzia non solo assicura l’accesso alle funzioni e ai miglioramenti più recenti, ma estende anche la durata di vita del dispositivo, migliorandone il rapporto qualità-prezzo complessivo.

Inoltre, l’azienda ha fatto un ulteriore passo avanti impegnandosi a fornire ben cinque anni di patch di sicurezza per il Redmi K60 Ultra. Con le crescenti preoccupazioni in campo di sicurezza informatica, si tratta di un pensiero in meno per gli utenti che vogliono tenere il proprio smartphone a lungo.

Xiaomi ha anche annunciato che il Redmi K60 Ultra sarà tra i primi dispositivi a ricevere l’imminente aggiornamento MIUI 15.

Mentre il Redmi K60 Ultra sta attualmente facendo faville in Cina, le voci che circolano nell’ambiente tecnologico suggeriscono che presto potrebbe arrivare sulla scena globale come Xiaomi 13T Pro. Con questa transizione globale, si dice che il dispositivo possa vantare fotocamere ancora migliori, pur mantenendo l’impressionante display OLED da 6,67 pollici a 144Hz, il potente chipset Dimensity 9200+ e la robusta batteria da 5.000mAh con ricarica rapida a 120W.

Concentrandosi sul supporto a lungo termine e sull’innovazione, l’azienda non si limita a fornire un dispositivo ma un’esperienza che va ben oltre l’acquisto iniziale.