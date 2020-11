MacBook e iPhone ricondizionati: fino a 240 euro di sconti extra per il Black Friday

Quale occasione migliore per acquistare un prodotto ricondizionato a prezzi ancor più vantaggiosi se non il Black Friday? Il venerdì nero degli acquisti è ufficialmente iniziato e non potevano mancare le offerte di Smart Generation, azienda siciliana esperta nella vendita di dispositivi ricondizionati Apple e non solo. Dal 26 al 29 novembre sarà possibile acquistare MacBook, iMac, Mac Mini e Mac Pro Ricondizionati con uno sconto dell’11% utilizzando il codice “BF20MAC”, che potrebbe far calare il prezzo finale anche di 240 euro. Occasioni imperdibili se consideriamo che questi dispositivi godono già di prezzi decisamente inferiori rispetto agli stessi ricondizionati venduti da Apple.

Smart Generation ha pensato anche a chi desidera acquistare un iPhone, iPad o altri dispositivi Android ricondizionati. In questo caso, lo sconto extra sarà del 9% utilizzando il codice “BF20MOB” sempre dal 26 al novembre. Le scorte sono limitate, per cui affrettatevi e non fatevi scappare un’occasione simile. È il momento giusto per fare i regali e per regalarvi il prodotto che avete sempre desiderato a prezzi mai visti prima.

I prodotti a catalogo sono tanti. Per esempio, un MacBook Pro da 15 pollici (edizione 2019, con Intel Core i7 Coffee Lake, 16 Gigabyte di RAM e 256 Gigabyte di SSD) che permette di effettuare senza alcun problema lavori impegnativi, come l’editing video e fotografico avanzato, è venduto a 2.179 euro, ossia oltre 800 euro in meno rispetto al prezzo di listino. A questo si aggiunge poi un ulteriore sconto dell’11% che ve lo farà portare a casa a meno di 1.940 euro. Impossibile chiedere di più.

Discorso analogo per iPhone XS da 256 Gigabyte che potrete mettere sotto l’albero di Natale a soli 536 euro contro 1.389 euro richiesti da listino. Uno fra i migliori per rapporto qualità/prezzo. O ancora, iPad Pro da 12,9 pollici con 32 Gigabyte di memoria interna a 500 euro nella versione solo Wi-Fi. Insomma, ce n’è davvero per tutti. Potete dare uno sguardo a tutte le offerte sul portale ufficiale di Smart Generation a questo link.

NB: per usufruire degli sconti di Smart Generation, una volta inserito il dispositivo nel carrello, è necessario inserire il codice “BF20MAC” nell’apposita sezione “Codice Promozionale” in fase di pagamento per ottenere l’11% su tutto il catalogo MacBook, iMac, Mac Mini e Mac Pro e il codice “BF20MOB” per avere il 9% di sconto su iPhone, iPad e dispositivi Android Ricondizionati.

A proposito di Smart Generation

Smart Generation è un’azienda siciliana con cui collaboriamo per testare prodotti e servizi, prima di promuovere alcune offerte. Potete leggere la nostra esperienza d’acquisto di un prodotto in questo articolo e le varie fasi per ricondizionare un dispositivo a questo link. Tra le informazioni aggiuntive: