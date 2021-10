Magic Eraser di Pixel 6 a disposizione di tutti gli smarphone: ecco come provarla

Cancellare i soggetti indesiderati dalle foto potrebbe essere più facile, grazie a una nuova funzione di Google Foto chiamata Magic Eraser. Per ora, questa funzione è disponibile solo sui Pixel 6 e 6 Pro, ma non è detto che in futuro non venga estesa anche ai modelli precedenti e in generale a tutti gli smartphone con sistema operativo Android 11.

Durante la presentazione di Pixel 6 e 6 Pro, Google ha descritto il nuovo chipset Tensor come il presupposto essenziale per avere Magic Eraser. Diversi membri del gruppo Telegram GoogleNews, però, sono riusciti a farla funzionare sui vecchi Pixel e su altri telefoni aggiornati all’ultima versione di Android. Dopo aver scaricato Google Foto, infatti, hanno ingannato l’app inserendo le proprietà di Pixel 6 e pare che l’operazione abbia dato buoni risultati.

Si tratta ovviamente di un procedimento non ufficiale e non approvato da Google, motivo per cui potrebbe anche rivelarsi un flop. Il punto di questa “scoperta” è che denota la possibilità che Google rilasci formalmente Magic Eraser anche su altri dispositivi Android, inclusi quelli privi del nuovo chip.

La procedura è “testata” su Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4 e Pixel 4A: di questi, solo il Pixel 3 ha dimostrato di non supportare Magic Eraser.

Secondo quanto dichiarato da Google, la possibilità di usare Magic Eraser è legata indiscutibilmente alle capacità della CPU degli smartphone appena presentati. Alcuni modder, però, garantiscono che Magic Eraser si possa usare su molti più telefoni rispetto ai due dichiarati: Nail Sadykov ha reso disponibile a chiunque una versione modificata di Google Foto, che vi consigliamo di installare solo se siete perfettamente consapevoli delle implicazioni e dei rischi che potreste correre.

Il risultato finale, quindi la foto con i soggetti cancellati, potrebbe non essere del tutto soddisfacente, come testimonia la prova di Sadykov in cui la forchetta “cancellata” ha lasciato un leggero alone sul tavolo.