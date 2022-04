Manhattan, leader nello sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate, presenta le nuove cuffie Bluetooth Over-ear, ideali per ascoltare la musica in totale libertà (fino a una distanza di 10 metri) da smartphone, tablet, computer o lettori MP3, senza l’ingombro e il fastidio generato dai cavi. Le cuffie (modello ICC-SB-BLT641) sono leggere e progettate in modo che risultino comode da indossare; inoltre, si possono ripiegare per essere facilmente trasportate o riposte quando non in uso.

Le cuffie sfruttano la tecnologia Bluetooth 5.0 e integrano anche dei comodi controlli, posizionati sul padiglione sinistro e facilmente accessibili, che permettono di regolare il volume, passare da una traccia all’altra, mettere in pausa e riprendere la riproduzione, e rispondere alle chiamate. Grazie al microfono integrato, infatti, possono essere usate anche per effettuare telefonate, non solo per ascoltare musica.

Nella confezione troviamo un cavo jack da 3,5mm, che consente di usare le cuffie anche in modalità cablata, non solo tramite Bluetooth. La batteria ha una durata di circa 5 ore e si ricarica completamente in un lasso di tempo di 2-3 ore, tramite la porta micro USB presente sul padiglione sinistro e il cavo incluso.

Le cuffie supportano le tecnologie e i profili A2DP 1.0, AVRCP 1.5, AVDTP 1.0, AVCTP 1.4 e HFP, garantiscono una risposta in frequenza dai 20Hz ai 20KHz e sono compatte e leggere, con dimensioni pari a 185 x 170 x 70 mm, per un peso complessivo di 140 grammi, così da assicurare la massima portabilità in viaggio. I cuscinetti auricolari hanno un’imbottitura morbida che migliora il comfort, mentre la struttura in plastica rigida dona solidità e robustezza.

Le cuffie Bluetooth Over-ear Manhattan sono la combinazione perfetta tra portabilità, comodità e semplicità d’uso. Possono essere riposte facilmente nello zaino grazie alla possibilità di piegarle su loro stesse, l’archetto regolabile consente di adattarle al meglio alle proprie necessità e i comandi presenti permettono di abbinarle al proprio smartphone o tablet e di controllare la riproduzione in maniera semplice e intuitiva.