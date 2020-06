Manhattan, nuovi caricatori per tutte le esigenze

Manhattan rinnova la sua gamma di dispositivi dedicati alla ricarica, pensati per rendere questo annoso processo il più semplice possibile. Arrivano dunque due nuovi caricatori wireless con certificazione Qi e due nuovi caricatori pensati per tutti quegli utenti e famiglie che necessitano di caricare più dispositivi contemporaneamente ma che non vogliono sacrificare tutte le prese di casa.

La gamma di caricatori wireless si amplia con i nuovi Pad di Ricarica a 10W e doppio da 30W. Entrambi sono compatibili con tutti i dispositivi Qi dei maggiori brand, tra cui Apple, Samsung, Sony, LG e tantissimi altri. Il primo può caricare un dispositivo alla volta, mentre il secondo è dotato di due slot di ricarica per caricare contemporaneamente due dispositivi, come degli auricolari e lo smartphone, o due smartphone.

Nella parte anteriore ci sono vari indicatori LED che segnalano il corretto funzionamento dei caricatori e godono di un design elegante. La stazione di ricarica wireless doppia integra nella confezione un caricatore da muro Power Delivery da 30 Watt, in grado di fornire il corretto apporto energetico a seconda del dispositivo da caricare.

Sono dispositivi molto sicuri grazie alla protezione da sovraccarico, sovracorrente, sovratensione e surriscaldamento. Una speciale tecnologia di sicurezza interrompe inoltre l’afflusso di corrente nel caso venga rilevata la presenza di materiali metallici, magneti o carte di credito a contatto con la superficie.

Due caricatori semplici da usare ma molto pratici, che permettono di caricare smartphone e tanti altri accessori compatibili semplicemente appoggiandoli sopra all’apposita superficie.

Si aggiunge poi una magnifica stazione di ricarica con sei porte USB di tipo A, perfetta per caricare più dispositivi contemporaneamente. Ciascuna porta supporta una ricarica fino a 5V e 2,4A ed è in grado di riconoscere il dispositivo collegato grazie alla tecnologia Smart IC per fornire la ricarica più veloce possibile.

Nella parte laterale un interruttore permette di gestire l’accensione e lo spegnimento e non manca un elevato sistema di sicurezza con protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento.

La stazione di ricarica 55WPADW integra quattro slot per caricare vari dispositivi e un pad per la ricarica wireless Qi. Ci sono ben quattro porte USB di tipo A, di cui una compatibile con tecnologia Quick Charge 3.0 in grado di fornire fino a 18 Watt per caricare velocemente i dispositivi compatibili. Le altre tre porte forniscono invece un output massimo di 5V e 2,4A ciascuna per un totale di 36W.

La dotazione viene completata da un pad per la ricarica wireless che permette una ricarica fino a 10W con tutti i dispositivi compatibili Qi. Anche in questo caso non manca un’eccellente dotazione per la sicurezza, con protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento.

Il design elegante e compatto con dimensioni di 16,9 x 8,3 x 4,62 cm, con un peso di 220 grammi, la rende ideale non solo a casa e in ufficio, ma anche per i viaggi.