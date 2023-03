Mantenere il proprio smartphone come nuovo dopo anni di utilizzo può sembrare un’impresa difficile, ma in realtà ci sono molti modi per farlo. Con l’avvento della tecnologia, gli smartphone sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana e mantenerli in buone condizioni è essenziale per garantire che funzionino al meglio.

In questo articolo, esploreremo alcuni dei metodi migliori e vi daremo diversi consigli per mantenere il vostro smartphone come nuovo!

Non solo i suggerimenti che condivideremo con voi vi aiuteranno a mantenere il vostro smartphone in forma per il vostro uso nel tempo, ma vi permetteranno anche di conservarlo nel migliore dei modi, in modo da poterlo donare ad un amico o parente quando deciderete di acquistare un nuovo modello, oppure rivenderlo in futuro ottenendo il massimo profitto.

Hardware

1. Mantenere il telefono pulito

Pulire regolarmente lo schermo e la custodia del telefono con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere, impronte digitali e altri residui, sicuramente aiuterà lo smartphone a sembrare sempre nuovo e appena acquistato.

Con il tempo, sporco e sporcizia possono accumularsi sulla superficie del telefono, facendolo sembrare vecchio e logoro. Inoltre, se lo sporco si accumula nelle fessure dedicate agli speaker oppure nella porta di ricarica del dispositivo, potreste avere problemi ad utilizzare normalmente lo smartphone.

2. Utilizzare una custodia protettiva

Sempre per quanto riguarda il tema del mantenere lo smartphone intatto come fosse appena uscito dalla scatola, utilizzare una custodia protettiva può aiutare a prevenire graffi e danni causati da cadute accidentali o superfici ruvide.

Oltre a proteggere scocca e schermo, le cover solitamente impediscono anche alle fotocamere di danneggiarsi. I graffi sulle lenti possono essere uno dei principali motivi di degrado nella qualità delle foto!

3. Proteggere lo schermo

Lo schermo è la parte dello smartphone con cui siamo più a contatto, per ovvi motivi, quindi utilizzare una pellicola protettiva può aiutare a prevenire gli antiestetici e fastidiosi graffi dovuti all’utilizzo.

Non solo, le protezioni in vetro temprato possono proteggere lo smartphone dalle cadute accidentali e quindi evitare che a causa di un incidente non sia più possibile interagire con lo schermo. La protezione non è indistruttibile, ma cambiare un vetro temprato costa sicuramente meno che riparare il display dello smartphone!

4. Evitare i danni causati dall’acqua

Questo è un consiglio generale che si applica però principalmente agli smartphone sprovvisti di certificazione IP. Evitare di esporre all’acqua o all’umidità tali modelli è fondamentale per evitare che le componenti interne vengano intaccate dalla ruggine, la quale può portare a cortocircuiti che rendono lo smartphone malfunzionante o completamente inutilizzabile.

Se il vostro smartphone è certificato per la protezione contro l’ingresso di acqua sappiate comunque che la certificazione parla solamente di acqua dolce, quindi non portatelo in mare per una nuotata. In più queste protezioni non prevedono l’uso di acqua pressurizzata, quindi evitate di esporre lo smartphone a getti d’acqua diretti provenienti dalla doccia o dal lavandino.

5. Evitare temperature estreme

Un altro consiglio d’oro per la salvaguardia dello smartphone prevede di evitare di esporlo a temperature estreme, come il calore eccessivo o il freddo, poiché ciò può danneggiare la batteria e altri componenti vitali.

Ad esempio, lasciare lo smartphone sul cruscotto al sole per troppo tempo può danneggiare il display, può surriscaldare la batteria (molto pericoloso!) e può persino bruciare i sensori fotografici per via della concentrazione della luce su di essi causata dalle lenti.

6. Evitare l’uso estremo

Questo suggerimento potrebbe benissimo essere inteso come un’estensione del consiglio precedente. Utilizzare lo smartphone in modo eccessivo, per esempio con lunghe sessioni a giochi pesanti mentre si è collegati all’alimentatore per la ricarica, porta il dispositivo a surriscaldarsi e quindi danneggia in modo veramente esagerato la batteria.

Se il vostro smartphone dispone della funzione “bypass della ricarica” è meglio utilizzarla in questo caso, tenendo sempre sotto controllo le temperature e prendendovi una pausa per lasciar raffreddare lo smartphone in caso di necessità.

7. Attenzione alla batteria

Parlando di batteria, evitare di scaricarla completamente è sempre consigliato quando possibile. Certo, gli smartphone sono progettati per funzionare perfettamente anche quando la soglia di carica scende fino allo 0% riportato dal software, tuttavia fisicamente la cella conserva una piccola riserva necessaria al corretto funzionamento del dispositivo. Lasciar esaurire questa quantità può portare all’impossibilità di caricare lo smartphone o al danneggiamento della cella stessa.

Infine, caricare lo smartphone solo quando necessario può aiutare a prolungare la durata di vita della batteria sul lungo periodo.

8. Utilizzare accessori appropriati

Utilizzare accessori certificati per gli standard supportati dallo smartphone è un “must”. Alimentatori non compatibili e cavi difettosi o di bassa qualità possono portare a danni irreparabili agli smartphone. Collegare dispositivi non supportati o di cui non si è sicuri alla porta USB dello smartphone non è mai consigliabile in generale, anche se si parla di accessori come adattatori vari (dongle) che in contemporanea alimentano il dispositivo per espanderne le funzionalità.

Software

9. Aggiornare il software

Mantenere aggiornato il software del telefono può contribuire a migliorarne le prestazioni e le funzionalità. Gli aggiornamenti software spesso includono correzioni di bug e patch di sicurezza che possono aiutare a proteggere il dispositivo da virus e altri software dannosi.

Assicuratevi di controllare regolarmente la presenza di aggiornamenti software e di installarli non appena sono disponibili.

10. Utilizzare un software antivirus affidabile

Parlando di malware e vulnerabilità di sicurezza, un consiglio che possiamo darvi è quello di utilizzare un sistema antivirus affidabile e conosciuto (non fidatevi delle app sospette o stranamente gratuite).

11. Attenzione all’installazione di nuove app

Installare solo app da fonti affidabili e verificate, come il Google Play Store, può aiutare a prevenire l’installazione di app dannose o malware. È possibile che alcune volte qualche app malevola sfugga alle maglie del sistema Google Play Protect, quindi comunque diffidate dalle app troppo belle per essere vere e da quelle che richiedono permessi sospetti (ad una calcolatrice non serve l’accesso al registro delle chiamate!).

Tali app malevole non solo possono rubare i vostri dati personali come password, numeri di carta di credito e altre informazioni personali, ma possono anche danneggiare il dispositivo surriscaldandolo con operazioni in background non richieste.

12. Gestire la memoria

Ed infine, per mantenere lo smartphone sempre reattivo e scattante, consigliamo di eliminare regolarmente le app e i file non utilizzati per liberare spazio di archiviazione. Se la memoria del dispositivo si riempie, alcune app potrebbero andare in crash o potrebbero avere difficoltà nel gestire il proprio flusso di dati. Sarebbe un vero peccato non riuscire a cogliere l’attimo con una foto a causa del fastidioso messaggio di avvertimento “Memoria piena”!