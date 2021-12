Material Design Award 2021, ecco le app premiate da Google

Sono state annunciate dal team di Google le app vincitrici del Material Design Award 2021, settima edizione dell’iniziativa promossa dal colosso di Mountain View allo scopo di premiare l’impegno degli sviluppatori che hanno fatto proprio lo stile grafico dell’azienda.

Il Material Design, design sviluppato da Google per il sistema operativo Android, viene riproposto al meglio nelle app candidate, tutte quante di semplice utilizzo e carine esteticamente. Sono questi i punti di partenza (i “valori”) su cui si basa il Material Design, che si caratterizza anche per l’essenzialità nelle forme e la scelta di colori abbastanza sobri e delicati.

Tra le centinaia di app esaminate durante i Material Design Award, ne sono state selezionate soltanto tre: Post-it®, Todoist e Meetly. Andiamo a scoprire nello specifico per cosa si sono distinte.

Post-it®, la prima app della lista, è stata premiata per la categoria Motion, ovvero per l’abilità dimostrata nel dare vita a interazioni con effetti realistici sfruttando il linguaggio Material. Il design del movimento, in particolare, ha permesso di riportare sul piano virtuale la sensazione di accartocciamento di un vero post-it.

Todoist ha vinto in Large Screen, categoria dedicata a quelle app che si adattano ottimamente alle dimensioni del dispositivo e sono in grado di sfruttare in maniera efficiente le potenzialità offerte da schermi più grandi (ad esempio fornendo più livelli e informazioni).

Meetly, infine, ha trionfato nella categoria Dark Theme grazie al lavoro svolto dal designer Kinjal Waghela. Come suggerisce il nome stesso della categoria, Meetly si è distinta per aver implementato in modo ottimale il tema scuro, modalità che Google concepisce come parte integrante di qualsiasi app, non una semplice funzionalità aggiuntiva.