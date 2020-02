MediaTek Helio G80 ufficiale: nuovo processore per la fascia media

MediaTek Helio G80 è ufficiale. Parliamo del nuovo processore della casa taiwanese che va a posizionarsi a metà strada tra Helio G70, presentato solo poche settimane fa, e i più performanti Helio G90 e G90T. È una piattaforma hardware pensata per essere utilizzata sugli smartphone gaming di fascia medio-bassa. Il grande catalogo che MediaTek sta costruendo è la prova di come il produttore abbia intenzione di contrastare davvero il dominio rappresentato da Qualcomm con le sue proposte valide per ogni segmento.

Il chip include una CPU octa-core con clock fino a 2,0 GHz che utilizza una combinazione di core ARM Cortex-A75 e Cortex-A55 fino a 1.8GHz. A bordo c’è la GPU Mali G52 con frequenza a 950 MHz e supporto fino a 8 Gigabyte di RAM LPDDR4X. Helio G80 è realizzato con processo produttivo a 12nm. Il processore offre inoltre il supporto per le fotocamere fino a 48 Megapixel e per i display fino alla risoluzione 2520 x 1080 pixel.

Nessun supporto per le reti 5G che – almeno fino a questo momento – risulta essere esclusiva delle proposte della serie Dimensity. Non manca la tecnologia definita HyperEngine che ha il compito di mantenere alte le prestazioni durante le sessioni di gioco potendo contare su una serie di funzionalità come la connessione dati che resta attiva quando si riceve una chiamata oppure il rapido passaggio da Wi-Fi a rete cellulare senza perdita di segnale.

Helio G80 dovrebbe arrivare a bordo dei futuri smartphone di fascia medio-bassa che verranno presentati nel corso del 2020. La versione Helio G70 dovrebbe debuttare tra pochissimi giorni a bordo di Realme C3. Insomma, considerando come il processore Helio G90T utilizzato per Redmi Note 8 Pro abbia convinto in termini prestazionali, ci aspettiamo dei risultati soddisfacenti anche con le nuove proposte. Staremo a vedere come si comporteranno nell’utilizzo quotidiano.