Meizu 16s Pro è ufficiale: display super AMOLED da 6,2″ e Snapdragon 855+

Meizu 16s Pro è stato ufficializzato. Scende in campo presentando un nuovo top di gamma con a bordo Snapdragon 855+ e tripla fotocamera posteriore e display Super AMOLED da 6,2 pollici. Precisiamo che la tripla fotocamera è del tutto una novità per l'azienda.

Il brand cinese sta cercando sempre più di farsi strada nel mercato globale degli smartphone, offrendo potenza e alte prestazioni agli utenti. Il nuovo smartphone potrebbe essere un esempio: per quanto riguarda il design non si allontana del tutto dal Meizu 16s. Ma vediamolo nel dettaglio.

Dotato di un display Super AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ (2232×1080 pixel) e integrazione del sensore di impronte digitali mTouch che offre una maggiore velocità e affidabilità.Mostra bordi ottimizzati e nessun notch sul display. Lo spessore è di 7,65 mm con un peso di 166 grammi.

Il comparto fotografico offre una tripla fotocamera, novità per il brand cinese, composta da un obiettivo principale Sony IMX586 da 48 Megapixel ( f/1.7) , un teleobiettivo Sony IMX350 da 20 Megapixel (f/2.4) e un terzo sensore Sony IMX481 da 16 Megapixel (f/2.2). Sulla parte frontale troviamo invece una fotocamera da 20 Megapixel. Naturalmente sono presenti funzioni come modalità Super Night, modalità bellezza e ritratto, riprese video in 4K a 60fps e riprese a 480p.

Alla base, come detto, vi è la presenza del nuovo Qualcomm Snapdragon 855 plus octa-core da 2,96 GHz, accompagnato da 6/8 GB di RAM fino a 128 GB di storage ( UFS 3.0). Il dispositivo ospita una batteria da 3600 mAh con supporto alla ricarica rapida da 24 W.Sul dispositivo naturalmente è presente il sistema operativo Android 9 Pie, con l‘interfaccia Flyme di Meizu.

I preordini partono da oggi in Cina, sarà disponibile all’acquisto a partire dal 31 agosto ad un prezzo da 2.699 Yuan per la versione da 6GB di RAM e 128 GB di storage.