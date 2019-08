Mercato smartphone: previsto -2,5% delle spedizioni entro la fine del 2019

Secondo i dati Gartner, le spedizioni globali di smartphone subiranno un calo del 2,5% entro la fine del 2019 passando a 1,52 miliardi da 1,55 miliardi di unità del 2018.

Le spedizioni globali di smartphone subiranno un calo del 2,5% entro la fine del 2019. Sono i dati pubblicati dalla società di analisi Gartner Research in un recente rapporto dove si sottolinea che le spedizioni globali passeranno da 1,55 miliardi di unità del 2018 a 1,52 miliardi.

Osservando la ripartizione per regione, si nota che ci sarà una decrescita maggiore in Giappone con un calo del 6,5% su base annua. Segue l’Europa Occidentale e il Nord America con una riduzione rispettivamente del 5,4% e 4,4%. Di contro, ci sarà un aumento nell’Africa Sud-Sahariana (1,5%), Eurasia (1,2%) e Medio Oriente e Nord Africa (0.9%).

“Nei mercati maturi, il mercato degli smartphone di fascia alta è particolarmente fornito e mercificato, con i prezzi di vendita medi più elevati e nessuna novità o nuova esperienza che possa convincere gli utenti a eseguire l’aggiornamento” ha affermato Roberta Cozza, Senior Research Director di Gartner. Gli analisti prevedono che le vendite totali di smartphone diminuiranno nella seconda metà del 2019, continuando la tendenza osservata nella prima metà, a causa del rallentamento dei cicli di sostituzione in tutti i segmenti.

Il 2020, invece, dovrebbe andare controtendenza. Gli analisti, infatti, prevedono che le vendite di smartphone cresceranno nuovamente nel corso del prossimo anno spinte da una più ampia disponibilità di modelli 5G e dalla promozione di pacchetti di servizi 5G in varie parti del mondo da parte dei fornitori di servizi di comunicazione. Per il 2019, Gartner prevede che le vendite di smartphone 5G supereranno le 15 milioni di unità, il che rappresenterà meno dell’1% delle vendite totali di smartphone per l’anno di riferimento.