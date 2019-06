Mercato smartwatch in crescita: Apple Watch +22% nel 2018

Secondo Counterpoint, le spedizioni globali di smartwatch sono cresciute del 41% nel 2018. Le spedizioni di Apple Watch sono aumentate del 22% e Apple guida il mercato con una quota del 37%.

Le spedizioni globali di smartwatch sono cresciute del 41% su base annua nel 2018, secondo i nuovi dati pubblicati da Counterpoint Research. A guidare le vendite c’è ancora Apple seguita da marchi come Imoo, Samsung, Fitbit e Amazfit. In questo contesto, le spedizioni di Apple Watch sono cresciute del 22%.

Il protagonista indiscusso è stato Apple Watch Serie 4 che – nel corso del 2018 – ha venduto 11,5 milioni di unità aggiudicandosi il titolo di modello più venduto dell’anno. Si specifica, tuttavia, che le spedizioni degli smartwatch di Cupertino sono difficili da analizzare e derivano dalle indagini effettuate sui canali di vendita. L’analista Satyajit Sinha ritiene che il successo sia dovuto all’attenzione su aspetti relativi alla salute, come la capacità di effettuare una sorta di ECG e la funzione di rilevamento delle cadute.

Credit - Counterpoint

Tuttavia, la quota di Apple nel mercato degli smartwatch si sta gradualmente riducendo man mano che entrano in gioco nuovi player, come per esempio Amazfit o Huawei. A tal proposito, pur ricoprendo ancora una posizione marginale, si afferma che “Huawei è cresciuta esponenzialmente al 129% su base annua raggiungendo una quota di mercato del 2% nel 2018. Si prevede inoltre che continuerà a crescere nel 2019 particolarmente in Cina e nel Sud-Est asiatico”.

L’azienda di Cupertino continua a dominare il mercato detenendo una quota pari al 37% rispetto al 43% del 2017. Al secondo posto, invece, c’è Imoo con il 10% seguita da Samsung che ha guadagnato due punti percentuali con una quota del 9%. I cinque smartwatch più venduti nel 2018 rappresentano il 48% dell’interno mercato e sono: Apple Watch Serie 4, Apple Watch Serie 3, Fitbit Versa, Imoo Z3 e Apple Watch Serie 2. È sufficiente osservare questa lista per capire come Apple sia leader nel mercato smartwatch e probabilmente continuerà a esserlo ancora per un po’ di tempo.