Mercato wearable: crescono smartwatch e auricolari, Apple in testa

Secondo IDC, nel 2023 le spedizioni di smartwatch e auricolari rappresenteranno il 70% delle spedizioni totali del mercato wearable. Nel 2023, Apple deterrà il 25% di quota secondo le previsioni.

Il mercato dei dispositivi indossabili è in forte crescita, secondo le analisi di IDC. Nel 2019, le spedizioni globali potrebbero raggiungere le 222,9 milioni di unità continuando a crescere fino ad arrivare a 302,3 milioni nel 2023. La crescita sarà guidata dalla diffusione di smartwatch e auricolari che – tra quattro anni – rappresenteranno oltre il 70% di tutte le spedizioni di dispositivi indossabili.

Entrando nel merito, le spedizioni smartwatch avranno una crescita CAGR quinquennale del 9,4% passando da 91,8 milioni di unità nel 2019 a 131,6 milioni nel 2023. A fare da leader ci sarà Apple che – secondo le previsioni – deterrà il 25,9% di market share. La società di Cupertino sarà seguita da altri marchi che utilizzano piattaforme diverse, tra cui Android, WearOS e Tizen.

A tal proposito, il sistema del robottino verde “è noto soprattutto come piattaforma cinese per dispositivi indossabili” ha dichiarato il direttore della ricerca, Ramon T. Llamas. Oltre a integrare gli strumenti di monitoraggio della salute e dell’attività fisica, gli smartwatch saranno utilizzati anche in altri casi d’uso, come il monitoraggio dei genitori sulla posizione dei loro figli o l’integrazione con l’ecosistema delle smart home.

Mentre per gli auricolari smart continueranno a crescere passando da 72 milioni di unità spedite a 105,3 milioni nel 2023 con il 34,8% di quota, la crescita delle smartband sarà piatta (CAGR 0,3%) in quanto gli utenti potrebbero passare agli smartwatch. Il successo dei primi sarà dettato anche dall’introduzione di funzioni come la traduzione istantanea. IDC si aspetta, inoltre, che in futuro i produttori si spingano oltre offrendo ai consumatori soluzioni acustiche per la perdita di udito.