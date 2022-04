Il vostro smartphone Android consuma la batteria troppo velocemente e tende a surriscaldarsi? Non siete gli unici utenti a sperimentare questo problema, che potrebbe essere il risultato di un nuovo glitch che coinvolge l’app Messaggi di Google e la fotocamera.

Il glitch è stato riportato dal sito specializzato 9to5Google, partendo da alcune segnalazioni pubblicate dagli utenti su Reddit. Fondamentalmente: un glith di Android impedirebbe alle due app – Messaggi e Fotocamera – di chiudersi correttamente, mantenendole aperte in background per diverse ore.

L’app di messaggistica consente di scattare rapidamente una foto da inviare ai propri contatti, basta cliccare l’apposita icona della fotocamera. Il glitch fondamentalmente impedirebbe la chiusura della fotocamera anche quando questa non è più in uso, con un dispendio di energia estremamente importante e il rischio di surriscaldare lo smartphone.

Secondo alcuni utenti, per incorrere nel glith non sarebbe nemmeno necessario utilizzare la funzione ‘Foto’ dall’app Messaggi. A volte la fotocamera viene aperta in automatico in background anche quando l’utente non realizza foto o video. Secondo le prime ricostruzioni, in alcuni casi forzare l’arresto dell’app Messaggi sarebbe sufficiente per porre fine al problema, evitando il consumo della batteria.

Alcuni smartphone avvertono l’utente con una spia apposita ogni volta che la fotocamera o il microfono sono attivi — è un ottimo modo per accorgersi dell’eventuale presenza del problema. Ad esempio il Google Pixel 6 ha un Led verde progettato proprio questo scopo.

Il sito Android Authority consiglia due soluzioni temporanee, in attesa di una patch che risolba una volta per tutte il problema. Opzione 1: arrestare l’app Messaggi dopo ogni utilizzo. Opzione 2: rimuovere l’accesso alla fotocamera dell’app — con l’ovvia conseguenza che non sarà più possibile utilizzare la scorciatoia e che se si vuole inviare una foto bisognerà prima salvarla nella galleria.

Sebbene Google non abbia ancora riconosciuto ufficialmente il bug, sembra che l’ultima versione della beta dell’app Messaggi non presenti il problema. Installarla potrebbe quindi essere una soluzione altrettanto valida.