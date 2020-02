Mi 10, Xiaomi svela i dettagli sulla batteria

Xiaomi Mi 10 verrà presentato tra poche ore in Cina, ma la società cinese continua a svelare dettagli tecnici sul suo prossimo top di gamma. Sul social network cinese Weibo, infatti, sono state pubblicate delle immagini con tutte le informazioni relative alla batteria.

Lo smartphone avrà una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 50W che dovrebbe ricaricare il dispositivo da 0 a 100% in 45 minuti. Mi 10 introdurrà la ricarica inversa la cui potenza sarà di 10W, mentre quella wireless sarà da 30W. Tutti questi dati dovrebbero tradursi in risultati ottimi in termini di autonomia. Un’ipotesi che dovrà poi essere confermata con un test sul campo.

Per il resto, possiamo affermare che sappiamo tutto, o quasi. Il pezzo del puzzle più importante che manca è quello relativo al prezzo di vendita. A partire dai prezzi per il mercato cinese, che verranno annunciati domani, potremo già farci un’idea di quelli che verranno proposti per l’Europa. Il lancio globale è atteso per il 23 febbraio a Barcellona, dove l’indomani dovrebbe aprire i battenti il Mobile World Congress 2020.

Mi 10 integrerà uno schermo AMOLED da 6,57 pollici con bordi curvi e refresh rate a 90Hz. Il sensore biometrico sarà posizionato sotto al display. La fotocamera anteriore troverà posto in un foro sullo schermo, mentre sul retro troveremo ben quattro sensori fotografici (il principale sarà da 108 Megapixel). Non mancherà un sensore grandangolare e un teleobiettivo in grado di abilitare uno zoom ottico 5X, ibrido 10X e digitale 50X. Il processore sarà lo Snapdragon 865 di Qualcomm accoppiato probabilmente a 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.0.