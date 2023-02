Se siete alla ricerca di un’ottima smartband che possa supportarvi nel rimettervi in forma, o che magari vi possa tornare utile per tenere sotto controllo le normali la vostra condizione fisica generale, nello svolgimento delle vostre attività quotidiane, allora occhio a questa promo, perché su eBay è disponibile la splendida Xiaomi Mi Band 7, ad un prezzo davvero ottimo, che è poi il più basso attualmente disponibile in circolazione!

Sul portale, infatti, potrete acquistare questa ottima smartband a soli 39,99€, contro i 59,99€ originariamente richiesti dal brand per l’acquisto! Un prezzo ottimo, per un prodotto che, quando scontato, raramente ha raggiunto un ribasso così ampio, anche su store importanti come quello di Amazon.

Si tratta, insomma, di una bella occasione, anche e soprattutto perché parliamo di una smartband ampiamente riconosciuta per essere una delle migliori!

Mi Band 7, infatti, è solo l’ultima incarnazione di una gamma di smartband acclamata da pubblico e addetti del settore, il cui design e le cui funzioni hanno tracciato un percorso ampiamente ribattuto dalla concorrenza. Per questo, anche al netto di quelle che sono le proposte della concorrenza, Mi Band 7 si è attestata (ed è ancora) come un prodotto di indubbio successo.

Un successo che, per altro, è garantito anche dall’ottimo comparto tecnico di questa smartband che, tra le varie, vanta un display AMOLED da 1,62″, ampio e luminoso, con una risoluzione di 326 PPI, ed oltre100 diverse modalità di allenamento monitorabili, supportate da un ricco campionario di sensori che, oltre al monitoraggio del battito cardiaco e quello dell’ossigenazione sanguigna tramite sensore SPO2, vi aiuteranno anche a tenere traccia dell’intensità del vostro allenamento, anche qualora siate degli atleti di calibro agonistico!

Dulcis in fundo, parliamo di una smartband progettata per durare, resistente tanto nel corpo quanto nel cinturino (per altro realizzato in silicone anallergico), e con una batteria in grado di durare per giorni anche con attivo il monitoraggio di battito e ossigeno h24!

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina che eBay sta riservando all’offerta, con l’invito a provvedere subito all’acquisto, prima che il prezzo possa tornare al suo valore originale o che, peggio, il prodotto vada del tutto esaurito!

