Mi Band 8 è disponibile già da qualche mese in Cina, ma dell’uscita italiana non c’è ancora traccia e, anzi, l’attesissima smart band è per ora confinata al solo mercato asiatico, con un’uscita internazionale che pare, a questo punto, demandata direttamente a data da destinarsi.

A questo punto, però, se siete alla ricerca di una smart band che vi torni utile tanto nel breve che nel lungo periodo, specie ora che estate, e con cui potrete tenere sott’occhio anche alcuni parametri della vostra salute, allora vi suggeriamo di approfittare di questa ottima offerta messa in campo da Xiaomi per la sua “Mi Summer Sale”, un momento di offerte direttamente proposte dallo store Xiaomi e tra cui, come avrete capito, svetta anche la splendida Mi Band 7!

[Foto id=”235407, 235406, 235405, 235404″ ]

Il prezzo proposto, infatti, è il più basso da mesi per questo specifico modello che, ricordiamolo, è l’ultimo disponibile, quanto meno sul mercato europeo e che al netto del suo prezzo originale di 59,99€,è oggi venduta a soli 34,99€! Un affare non da sottovalutare, anche e soprattutto perché sono mesi che la Mi Band 7 è venduta a prezzi di molto superiori, e non subiva, pertanto, un calo di prezzo così significativo da un bel po’.

Ma ha ancora senso acquistarla? A nostri giudizio decisamente sì, e questo non solo perché la Mi Band 8 è ancora lontana dal mercato nostrano, ma anche e soprattutto perché parliamo di quella che, indubbiamente, è stata la migliore versione di questo prodotto sin dalle sue origini, complice non solo un design leggermente rivisto, ma anche delle ottime funzionalità-

Si parte da un display AMOLED da 1,62 pollici con risoluzione di 326 PPI, perfettamente leggibile anche in condizioni di forte luminosità, e si passa poi ad oltre 100 diverse modalità di allenamento monitorabili, supportate da un’ottima combinazione di sensori: quello per il monitoraggio del battito cardiaco e l’SPO2 per l’ossigenazione del sangue, perfetto per atleti di tutti i livelli.

Infine, Mi Band 7 è progettata per resistere nel tempo, con una struttura solida, un cinturino in silicone anallergico e la possibilità di essere immersa fino a 5 ATM, ideale anche per gli appassionati di sport acquatici o per chi, banalmente, passerà la propria estate al mare.

Ciò detto, vi invitiamo caldamente ad effettuare subito il vostro acquisto, visto che non è dato sapere a quanto ammontino le scorte disponibili a prezzo scontato. Per questo, vi invitiamo a consultare direttamente la pagina della piattaforma dedicata all’offerta, così che possiate acquistare la vostra Mi Band 7 in tempo per le vacanze, quando vi sarà particolarmente utile.

