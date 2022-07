Continua la nostra ricchissima rassegna di offerte estrapolate dal Prime Day 2022 e, come prevedibile, di occasioni di acquisto ghiotte se ne stanno presentando a bizzeffe, come vi stiamo raccontando dal primissimo momento in cui si è aperta questa attesissima “caccia allo sconto”.

Ebbene, tra le tante proposte dello store, vi segnaliamo ora un’offerta che non potete davvero ignorare, giacché parliamo di un prodotto arrivato sul mercato da meno di un mese, e oggi già in sconto ad uno dei suoi prezzi più convenienti di sempre!

Come avrete intuito, stiamo parlando della Xiaomi Smart Band 7, ovvero della settima generazione di uno dei prodotti più amati ed acquistati della rete e che, per quanto riguarda questo Prime Day 2022, è oggi in sconto al prezzo più basso attualmente disponibile online, ovvero di soli 47,49€, con uno sconto del 21% rispetto ai 59,99€ originariamente necessari per l’acquisto!

Si tratta, a nostro giudizio, di un’offerta da non sottovalutare, anche e soprattutto perché parliamo di un prodotto davvero molto recente, attesissimo sin dal suo annuncio, e che gode di un rapporto qualità/prezzo davvero eccelso.

Rivisto nel design rispetto alle generazioni recedenti, Mi Band 7 è leggermente più grande, e gode di uno schermo migliorato e più leggibile, grazie alle sue dimensioni aumentate di circa il 24% rispetto alla scorsa generazione, pur conservando lo splendido pannello AMOLED a cui Xiaomi ci aveva da tempo abituati, ora da 1,62″ e con una risoluzione di 326 PPI.

Ma la differenza non è solo nel display, ma anche e soprattutto nel monitoraggio dell’attività fisica che, pur godendo dei medesimi sensori della scorsa generazione, tra cui l’SPO2, offre ora un monitoraggio continuo e più accurato, che permette anche un’analisi approfondita dell’attività VO2 Max, utile soprattutto per chi fa sport in modo agonistico.

Insomma: con le sue caratteristiche tecniche, il suo design rinnovato, ed oltre 100 diverse modalità di allenamento monitorabili, Mi Band 7 è una smart band con tutti i crismi e, per questo, val sicuramente la pena acquistarla al prezzo scontatissimo proposto da Amazon fino alla mezzanotte di domani (13 luglio) e salvo esaurimento scorte.

