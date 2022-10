Se siete alla ricerca di una smart band top di gamma, e ricca di funzionalità, ma non vi va di attendere quelle che saranno le offerte del già attesissimo Black Friday 2022, allora sappiate che il Prime Day di Amazon potrebbe già avere quello che state cercando, ovviamente ad un prezzo d’occasione!

Lo store, infatti, ha da poco messo in sconto, tra i tanti prodotti venduti a prezzi ribassati, anche l’ottima Xiaomi Mi Band 7, ovvero quella che è l’ultima incarnazione della smart band best buy dell’azienda cinese, arrivata sul mercato alla metà di quest’anno, ed oggi acquistabile al prezzo più baso mai registrato, ovvero soli 47,90€, contro i 59,99€ normalmente richiesti dal produttore!

Lo sconto sembra piccolo, ma va considerato che parliamo di un prodotto davvero nuovissimo, e per altro sulla cresta dell’onda in termini di popolarità, giacché proprio la Mi Band, in ogni sua incarnazione, è diventata la beniamina degli appassionati di smart band, potendo coniugare in modo ineccepibile funzionalità e prezzo, in quello che è un rapporto davvero imbattibile, anche per la concorrenza!

Rivista nel design rispetto anche solo alla versione precedente, Mi Band 7 vanta un corpo le cui dimensioni sono state aumentate di circa il 24%, permettendo così a Xiaomi di integrare uno splendido display AMOLED da 1,62″ e con una risoluzione di 326 PPI.

Anche il monitoraggio dell’attività fisica è stato rivisto, e vanta oggi oltre 100 diverse modalità di allenamento monitorabili, grazie a quella che è la presenza dei consolidati sensori per il battito cardiaco e l’ossigenazione del sangue (sensore SPO2), a cui però si aggiunge anche una nuova modalità di analisi dell’attività VO2 Max, utile soprattutto per chi fa sport in modo agonistico.

Resistente all’acqua (può persino essere usata per il nuoto!) e dotata di una batteria di grande pregio, in grado di durare per giorni anche con attivo il monitoraggio di battito e ossigeno h24, Mi Band 7, in sintesi, è una smart band che non teme rivali e che, oggi, è davvero più conveniente che mai, motiv per cui ve ne consigliamo caldamente l’acquisto.

