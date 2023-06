Se state cercando una smart band da acquistare in vista dell’estate, che magari vi aiuti a tenervi in forma o, semplicemente, che possa fare da conta passi (se non di più) nel corso delle vostre prossime vacanze in giro per il mondo, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta Amazon, giacché vi offrirà la possibilità di acquistare una delle smart band più amate di sempre, ovvero la sempre ottima Xiaomi Mi Band 7, oggi disponibile sul portale al prezzo più basso attualmente sul mercato!

Anche al netto del Prime Day che, lo ricordiamo, si terrà i prossimi 11 e 12 luglio, il prezzo proposto da Amazon è infatti molto accattivante, e vi permetterà di portarvi a casa questa ottima smartband per soli 39,9o€, rispetto ai 59,99€ richiesti originariamente dal produttore! Un prezzo eccezionale per un prodotto che, anche in attesa di Mi Band 8 (per ora ancora lontana dal mercato italiano), a certamente senso!

Compatta, resistente, impermeabile e ricca di funzioni per il monitoraggio dell’attività sportiva, come della salute fisica, Mi Band 7 è una smart band che non ha certo bisogno di presentazioni, trattandosi del prodotto più acquistato e ricercato del suo settore, e figlia di un successo che, sin dalla prima versione, Xiaomi ha saputo accuratamente foraggiare, includendo diverse migliorie di edizione in edizione.

In tal senso, Mi Band 7 rappresenta, almeno per il mercato italiano, quella che è l’ultima incarnazione di una linea di smartband acclamata sia dal pubblico che dagli esperti del settore, grazie al suo design e alle sue funzionalità che hanno stabilito nuovi standard per la concorrenza, tant’è che anche considerando le (ormai numerose) proposte dei rivali, Mi Band 7 rimane un prodotto di straordinario successo.

Successo che, anzitutto, è dovuto alle eccellenti caratteristiche tecniche della smart band, tra cui un ampio e luminoso display AMOLED da 1,62 pollici con una risoluzione di 326 PPI, perfettamente leggibile anche in condizioni di forte luminosità. Al netto di questo, ci sono poi oltre 100 diverse modalità di allenamento monitorabili, supportate da una coppia di ottimi di sensori: quello demandato al monitoraggio del battito cardiaco e, quello SPO2 per l’ossigenazione del sangue, la cui combinazione vi aiuterà a tenere traccia dell’intensità dell’allenamento, anche se siete atleti di livello agonistico.

Infine, Mi Band 7 è progettata per resistere nel tempo, con una struttura solida, un cinturino realizzato in silicone anallergico, e la possibilità di poter immersa fino ad un massimo di 5 ATM, così che possa tornare utile anche a chi, magari, si diletta o si allena nel campo degli sport acquatici.

Ciò detto, vi invitiamo caldamente ad effettuare subito il vostro acquisto, visto che non è dato sapere a quanto ammontino le scorte disponibili a prezzo scontato. Per questo, vi invitiamo a consultare direttamente la pagina della piattaforma dedicata all’offerta, così che possiate acquistare la vostra Mi Band 7 in tempo per le vacanze, quando vi sarà particolarmente utile.

