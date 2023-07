La Xiaomi Smart Band 8 è la versione più recente della famosa Mi Band, ed è ora ufficialmente disponibile per l’acquisto, anche se al momento solo sul mercato cinese. Ma non temete, perché Aliexpress vi offre già la possibilità di mettere le mani su questa meraviglia con un importante sconto del 49%.

L’offerta abbatte così il prezzo da 89,73€ a soli 45,76€, con un risparmio per voi di ben 44€. la Smart Band 8 include il supporto per la lingua inglese, grazie all’aggiornamento software recentemente introdotto da Xiaomi. Dato che non ci sono ancora informazioni certe sull’uscita in Italia, questa è un’opportunità imperdibile per ottenere questo splendido dispositivo Xiaomi, che non solo ha subito un restyling estetico, ma anche un miglioramento a livello software.

Senza stravolgere il suo iconico design, Xiaomi ha aumentato le dimensioni del display, che ora è un OLED da 1,62 pollici con una frequenza di aggiornamento di 60Hz, abbastanza grande da coprire l’intera parte frontale del dispositivo. Anche la batteria è stata migliorata: infatti, Il tracker vi seguirà per ben 16 giorni con una sola carica. Tuttavia, usando la modalità always-on del display la durata si ridurrà a 6 giorni.

Inoltre, Xiaomi ha introdotto alcune novità anche per i cinturini, che ora hanno un nuovo sistema di aggancio simile a quello di un orologio tradizionale. Questo non solo migliora la comodità, ma offre anche una maggiore varietà di cinturini, compresi alcuni in stile “bracciale” che ricordano quelli sviluppati da Apple in collaborazione con Hermes.

Per quanto riguarda il software, la Smart Band 8 offre oltre 150 allenamenti sportivi preimpostati e un nuovo sistema di attività interattive che utilizza il braccialetto come controller in stile Wii, consentendovi, ad esempio, di allenarvi in sport come il pugilato. Inoltre, sono stati aggiunti anche tanti videogame da giocare direttamente sul quadrante, senza dover tirare fuori lo smartphone! Si tratta di giochi semplici come 2048 o Brick Breaker, perfetti per passare il tempo, magari durante un lungo viaggio.

Oltre a queste novità, sono presenti tutte le funzioni già apprezzate nei modelli precedenti, come il monitoraggio della frequenza cardiaca, il sonno, l’ossigeno nel sangue, lo stress, le calorie, i passi e l’analisi dettagliata dell’allenamento professionale VO₂ max.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Aliexpress dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

