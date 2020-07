Mi Mix 2020, questo lo strano design definitivo?

Mi Mix 2020 (o Mi Mix 4) dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno e il design che lo contraddistinguerà, come al solito, sarà futuristico.

Nelle ultime ore parecchi negozi online localizzati in Cina, hanno mostrato il presunto il Mi Mix 2020. Il device è stato accompagnato con delle immagini parecchio diverse per gli standard attuali, vediamole.

La serie Mi Mix, d’altronde, è sempre stata considerata un po’ come concept. Quello di prima generazione è arrivato a fine 2016 e ha spianato il design tri-bezeless che ora utilizzano la maggior parte degli smartphone sul mercato.

Per non parlare di Mi Mix Alpha che, sebbene sia un concept ufficiale, non è passato certo inosservato con quel display fantastico che abbraccia la quasi totalità del corpo dello smartphone, sia sul fronte che sul retro.

Con Mi Mix 2020 si torna con i piedi per terra, ma poi nemmeno tanto. Il display ricopre quasi la totalità della superficie, tranne che per la parte destra la quale una cornice poco più spessa ospita due fotocamere, tasti meccanici del volume e tasto accensione e blocco schermo. Tutto disposto in verticale. Si scorgono due feritoie in alto e in basso, presumibilmente due Speaker per riprodurre un effetto Audio Stereo.

Al posteriore una fotocamera formata da 4 sensori, disposti su due linee all’interno di un’isola. Inequivocabile l’utilizzo del periscopio e il flash a led è stato collocato appena sotto.

Lo smartphone è sicuramente originale ma, ribadiamo, Xiaomi non ha problemi ad inserire dispositivi particolari sotto il brand Mi Mix, lo ha già fatto in passato. Per sapere se veramente il nuovo Mi Mix 2020 sarà così, dobbiamo aspettare la fine dell’anno. Le proposte di tale famiglia sono state spesso presentate in quel periodo, dopotutto è una della gamma di dispositivi preferita dal CEO.