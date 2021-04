Mi Mix 4: innovativo come il primo Mi Mix?

La famiglia di smartphone Mi Mix è sempre stata quella che osa, prova e collauda nuovi design e nuove tecnologie. Il primo modello è stato come un fulmine a ciel sereno: non solo design all’avanguardia ma anche un concentrato di materiali e tecnologia innovativa. Anche il nuovo pieghevole dell’azienda cinese, Mi Mix Fold, essendo il primo dell’azienda è stato inserito in questa famiglia di prodotti.

E Mi Mix 4? Xiaomi non si è dimenticata e nemmeno ha cancellato il progetto. Infatti, secondo il leaker Ice Universe, arriverà nel secondo semestre del 2021 e porterà con se tanta tecnologia, facendo da apripista ad un nuovo tipo di smartphone: quelli dotati di fotocamera al di sotto del display.

Da ciò che è emerso sotto forma di brevetti, pare proprio che il modo in cui sarà implementata la “under display camera” gli darà modo di funzionare in maniera più nitida e accurata, più di quella vista sullo ZTE Axon 20 5G. Quest’ultimo infatti è stato il primo a possedere una fotocamera frontale sotto al display ma i test hanno rivelato che purtroppo si è dovuto scendere a diversi compromessi. Quindi la curiosità nel capire fino a dove Xiaomi abbia spinto tale tecnologia è molto alta, anche il prossimo Galaxy Z Fold 3 dovrebbe esserne dotato.

Sempre Ice Universe ha riportato di avere anche alcune informazioni circa il display di Mi Mix 4. Il pannello avrà una risoluzione QHD+ e sarà curvo alle estremità. Non sarà una curva estrema stile Mi Mix Alpha ma più vicina ai pannelli cui l’azienda dota i suoi flagship, Mi 11 tra tutti.

E poi c’è la scheda tecnica, da assoluto top di gamma. Il SoC che lo equipaggerà sarà il Qualcomm Snapdragon 888 e avrà delle memorie RAM e ROM velocissime. Inoltre avrà dalla sua sia la ricarica cablata rapidissima che quella wireless. Insomma, come il primo modello della serie si tornerà ad innovare e non solo aggiornare i propri smartphone.