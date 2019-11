Microsoft Office: arriva la nuova applicazione gratuita e completa per Android

Grazie alla nuova versione di Microsoft Office, gli utenti Android avranno accesso alla creazione e modifica completa dei documenti.

Microsoft ha recentemente lanciato una nuova applicazione per Android che permette di gestire quasi tutti i documenti. Sono oramai anni che gli utenti chiedono alla società di Redmond una soluzione completa per Android che offra la possibilità di gestire i propri documenti, dato che gli smartphone e i tablet vengono spesso utilizzati per scopi professionali.

Il nuovo software presenta un design moderno ed estremamente semplice. Gli utenti potranno così gestire liberamente i file Word, Excel, Power Point e PDF. Questa è sicuramente un’ottima soluzione per convogliare tutta la suite Office in un singolo luogo.

L’assenza di pubblicità rende questa applicazione gratuita una scelta ideale per chi ha intenzione di sfruttare il proprio smartphone o tablet Android per gestire file di diversa tipologia. Microsoft ha deciso di includere un po’ tutte le funzioni che gli utenti desiderano da molto tempo, tra cui: firma dei documenti PDF, creazione di documenti da foto e conversione da un formato a un altro.

L’applicazione è disponibile su Google Play Store. Per il momento, dato che ci troviamo ancora in una fase embrionale, gli utenti potrebbero trovare dei bug, che dovrebbero comunque essere eliminati durante i prossimi aggiornamenti.