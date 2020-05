Microsoft, ecco Surface Book 3: arrivano le Nvidia Quadro e si parte da 1.849 euro

Il Surface Book 3 è realtà. Microsoft ha appena presentato la nuova versione del suo convertibile, senza stravolgerne l’essenza. Rimane dunque il particolare design con la cerniera che, in questi anni, è diventata il vero tratto distintivo di questo prodotto. Come da tradizione, sarà disponibile nelle versioni da 13,5 e 15 pollici, con l’azienda di Redmond che ha operato un completo aggiornamento delle caratteristiche tecniche, inclusa ovviamente la piattaforma hardware.

Arrivano infatti i processori Intel di decima generazione. Si tratta degli Ice Lake con processo produttivo a 10nm, Core i5-1035G7 (con architettura quad-core, riservato al modello da 13,5 pollici) o Core i7-1065G7 (anch’esso con architettura quad-core) a seconda della configurazione scelta. Molto interessante la parte grafica, con le schede dedicate che sono implementate nella tastiera ad aggancio magnetico fornita in dotazione. In particolare, si può scegliere tra le Nvidia GeForce GTX 1650 e 1660 TI Max-Q o l’Nvidia Quadro RTX 3000, con quest’ultima rivolta soprattutto all’utenza professionale.

La RAM può arrivare fino a 32 Gigabyte (standard LPDDR4X) mentre lo storage può toccare i 2 Terabyte in standard SSD. Decisamente rilevante il dato sull’autonomia: Microsoft parla di ben 17,5 ore, grazie anche all’ottimizzazione energetica garantita dai nuovi processori. Se confermato, si tratterebbe di un risultato estremamente rilevante, che isserebbe il Surface Book 3 a riferimento del settore in questo particolare ambito. Ovviamente, si tratta di un aspetto che avremo modo di testare sul campo, così da poter avere un quadro più preciso.

Per quanto riguarda i prezzi, in Italia si parte da 1.849 euro con disponibilità prevista dal 2 giugno. Importante sottolineare che, chi effettuerà il preordine attraverso il Microsoft Store, riceverà in omaggio la Surface Pen. Si perché, esattamente come le precedenti generazioni, il Surface Book 3 integra un digitalizzatore direttamente nello schermo. Infine, previsto uno sconto del 10% per gli studenti.