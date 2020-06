Microsoft, Surface Book 3 debutta in Italia da 1.849 euro

Microsoft ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Surface Book 3 e delle cuffie Surface Headphones 2. Come anticipato in fase di presentazione, saranno venduti rispettivamente a partire da 1.849 euro e a 279,99 euro. Per l’occasione, la società di Redmond offre a studenti ed insegnanti uno sconto fino al 10% per l’acquisto di device e accessori della linea Surface. Un’iniziativa decisamente interessante. Scopriamo i dettagli dei nuovi arrivati.

Surface Book 3

Surface Book 3 è la nuova versione del convertibile di casa Microsoft. L’estetica non è stata stravolta rispetto alle generazioni precedenti ma c’è stato un completo aggiornamento delle caratteristiche tecniche. Il dispositivo è disponibile nelle versioni da 13,5 e 15 pollici. Le novità sono tutte a livello hardware. Debuttano i processori Intel di decima generazione (Ice Lake con processo produttivo a 10nm).

Il processore i5-1035G7 è destinato solo al modello da 13,5 pollici con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Le altre versioni si basano sul processore Core i7-1065G7 con 16 o 32 GB di RAM (standard LPDDR4X) con la memoria interna che può toccare 1 TB in standard SSD. Quanto alla parte grafica, si può scegliere tra le Nvidia GeForce GTX 1650 e 1660 TI Max-Q o l’Nvidia Quadro RTX 3000. L’autonomia dichiarata è di 17,5 ore.

Surface Book 3 è disponibile all’acquisto sul Microsoft Store e presso i rivenditori autorizzati. Il modello da 13,5 pollici parte da 1.849 euro e arriva a 3.099 euro. Mentre il modello da 15 pollici parte da 2.649 euro fino a toccare i 3.449 euro. Per gli utenti business, si parte da 1.949 euro.

Surface Headphones 2

Surface Headphones 2 sono cuffie over-ear i cui padiglioni possono essere ruotati di 180°. Non rappresentano una rivoluzione rispetto alla prima generazione, ma apportano miglioramenti significativi per quanto riguarda autonomia e qualità sonora. L’autonomia arriva a 20 ore con cancellazione attiva del rumore contro le 15 ore del predecessore. La migliore qualità audio invece è garantita dal supporto al Bluetooth 5.0 e al codec aptX (solo SBC per la prima generazione).

All’interno, ci sono gli stessi driver da 40 mm. La tecnologia di cancellazione attiva del rumore prevede 13 livelli di regolazione. Microsoft ha previsto la possibilità di regolare il livello attraverso i quadranti posizionati sulla parte esterna delle cuffie, in modo da bloccare o amplificare le voci intorno. Non mancano ovviamente i controlli touch così come l’interessante integrazione con Microsoft 365 che consente all’utente di dettare i testi da scrivere su Word, PowerPoint o Outlook. Gli utenti iOS, inoltre, possono utilizzare Play My Emails tramite l’app Outlook Mobile per ascoltare le mail ricevute.

Sono disponibili nelle colorazioni Nero e Platino al prezzo di 279,99 euro solo sul Microsoft Store.