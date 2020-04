Microsoft Surface Book 3 sta per arrivare: a confermarlo è stata una nuova certificazione rilasciata dall’ente statunitense FCC. Si tratta della versione successiva a Surface Book 2 (disponibile su Amazon), il modello che, pur essendo ancora un valido prodotto, è uscito nel 2017.

Il dispositivo sarà quindi introdotto dal produttore entro qualche settimana, forse insieme a Surface Go 2. La certificazione anticipa anche diverse specifiche, che identificano un dispositivo di alta qualità. Nel database troviamo la dicitura “Microsoft Corporation Portable Computing Device” e il codice “1899”.

Il PC dovrebbe poter contare sul processore Intel Core i5 o Core i7 e su una scheda video NVIDIA dedicata. I tagli di memoria disponibili vanno da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna fino a 32 GB di RAM e 1 TB di ROM. La presenza del modem Intel AX201 anticipa anche la compatibilità con le reti Wi-Fi 6. Potremmo trovare due diverse varianti con display da, rispettivamente, 13 e 15 pollici.

Microsoft Surface Book 3 prices US$. GTX on all except high-end 15in which have Quadro.

13in

i5 8GB/256GB 1699,99 (no dGPU)

i7 16GB/256GB 1999,99

i7 32GB/512GB 2499,99

i7 32GB/1TB 2699,99

15in

i7 16GB/256GB 2299,99

i7 32GB/512GB 2799,99

i7 32GB/1TB 2999,99

i7 32GB/2TB 3399,99

— Roland Quandt (@rquandt) April 20, 2020