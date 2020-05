Microsoft Surface Go 2 è ufficiale: sale la potenza e il prezzo parte da 469 euro

Si rinnova il “piccolino” della gamma Surface. Microsoft ha infatti appena ufficializzato il Surface Go 2, evoluzione del modello presentato a marzo dello scorso anno che, in qualche modo, aveva aperto a nuovi segmenti la gamma di convertibili dell’azienda di Redmond. La logica di commercializzazione non è cambiata: in Italia si parte da 469 euro, una cifra ben lontana rispetto a quella richiesta per i fratelli maggiori “Pro”, ma che rispecchia comunque le specifiche tecniche offerte.

Sotto la scocca arriva il processore Intel Core M3-8100Y (Pentium Gold per il modello base) di ottava generazione che, secondo quanto dichiarato da Microsoft, dovrebbe offrire prestazioni superiori del 64% rispetto al Surface Go di prima generazione. Ovviamente, a migliorare è anche l’autonomia grazie a una migliore efficienza energetica della piattaforma hardware. Da questo punto di vista, attendiamo comunque di testare sul campo il prodotto che, visto anche il particolare form factor, si presta agli utilizzi più disparati. La RAM è da 4 o 8 Gigabyte, mentre lo storage è da 64 Gigabyte (eMMC) o 128 Gigabyte (SSD).

Praticamente invariato il design, con il display che si sgancia magneticamente dalla tastiera fisica (sembra venduta separatamente), senza dimenticare ovviamente lo stand posteriore, divenuto un marchio di fabbrica della gamma Surface. Tutto questo nonostante l’aumento della diagonale del pannello Pixel Sense, che passa da 10 a 10,5 pollici, con risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel. Decisamente interessante la presenza del Wi-Fi 6 e di una variante con modulo LTE. Ovviamente, anche questa generazione è compatibile con la Surface Pen e con la Type Cover (con possibilità di utilizzare anche le tastiere pensate per il modello precedente).

La disponibilità sul mercato italiano è fissata per il 12 maggio prossimo. Già da oggi è però possibile preordinarlo attraverso il Microsoft Store, ricevendo in omaggio un Surface Mobile Mouse. Da segnalare, infine, lo sconto del 10% dedicato agli studenti.