Microsoft annuncia Surface Headphones 2 e Surface Earbuds: arriveranno anche in Italia

Assieme ai nuovi Surface Go 2 e Surface Book 3, Microsoft ha annunciato Surface Headphones 2 e Surface Earbuds: cuffie e auricolari wireless che vanno a completare il catalogo dell’azienda di Redmond. Entrambi i modelli arriveranno anche in Italia, esclusivamente sul Microsoft Store. Scopriamo le caratteristiche tecniche dei nuovi arrivati.

Surface Headphones 2 non rappresentano una rivoluzione rispetto alla prima generazione, ma apportano miglioramenti significativi per quanto riguarda autonomia e qualità sonora. L’autonomia arriva a 20 ore con cancellazione attiva del rumore contro le 15 ore del predecessore. La migliore qualità audio invece è garantita dal supporto al Bluetooth 5.0 e al codec aptX (solo SBC per la prima generazione).

Per il resto non ci sono grandi cambiamenti. Il design resta sostanzialmente lo stesso. Parliamo di cuffie over-ear i cui padiglioni possono essere ruotati di 180°. In questo modo, viene aumentato il comfort quando il dispositivo è poggiato sulle spalle. All’interno, ci sono gli stessi driver da 40 mm. Come già detto, è presente la tecnologia di cancellazione attiva del rumore con 13 livelli su cui regolarla. Microsoft ha previsto la possibilità di regolare il livello attraverso i quadranti posizionati sulla parte esterna delle cuffie, in modo da bloccare o amplificare le voci intorno.

Non mancano ovviamente i controlli touch così come l’interessante integrazione con Microsoft 365 che consente all’utente di dettare i testi da scrivere su Word, PowerPoint o Outlook. Gli utenti iOS, inoltre, possono utilizzare Play My Emails tramite l’app Outlook Mobile per ascoltare le mail ricevute.

Surface Earbuds, invece, sono degli auricolari true wireless compatibili con gli assistenti virtuali Cortana, Siri e Google Assistant. Sono dotati di controlli touch per la gestione delle chiamate e della riproduzione musicale. A tal proposito, con tre tocchi si naviga direttamente nell’app Spotify (funzione disponibile solo con smartphone Android). Presente anche qui l’integrazione con Microsoft 365 e con l’app Outlook. Le cuffie integrano driver da 13,6 mm e godono della certificazione IPX4. Arriviamo all’autonomia. Microsoft assicura fino a 24 ore con custodia di ricarica (8 ore per singola ricarica).

Capitolo prezzi e disponibilità. Surface Earbuds saranno disponibili sullo store ufficiale a partire da 12 maggio a 219 euro. Mentre Surface Headphones 2 arriveranno il 5 giugno al prezzo di 279,99 euro.