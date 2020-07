Microsoft Surface Pro X: in arrivo la variante con Snapdragon 8cx Plus?

Microsoft potrebbe presto lanciare una variante di Surface Pro X equipaggiata con Snapdragon 8cx Plus. La notizia è emersa poche ore fa, successivamente all’apparizione di una scheda nel database di GeekBench.

Microsoft, con l’ipotetico laptop – apparso con il codice di “OEMSR OEMSR Product Name DV” –, potrebbe quindi scegliere un SoC basato su ARM. A quanto pare, infatti, l’azienda potrebbe includere in questo dispositivo il chipset Snapdragon 8cx Plus, la versione potenziata del SoC che accende già Samsung Galaxy Book S (disponibile su Amazon).

Su GeekBench vengono anche citati 16 GB di RAM e una velocità di clock di base di 3,15 GHz. Il dispositivo ha raggiunto 789 punti nei test Single Core e 3.092 punti in quelli Multi-Core. Qualcomm, con il nuovo SoC, sta cercando di offre il massimo della sua tecnologia agli utenti PC.

La variante di Microsoft Surface Pro X attualmente disponibile su Amazon è dotata di 8/16 GB di RAM, 128/256/512 GB di memoria interna, display PixelSense da 13 pollici e una risoluzione di 2.880 x 1.920 pixel. Si tratta del Surface più potente, sottile e fluido mai realizzato da Microsoft.