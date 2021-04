Microsoft Teams irraggiungibile a livello globale, e adesso?

Brutta notizia in questo martedì di fine aprile per chi utilizza la suite Microsoft Teams per accedere alle lezioni online in DAD, per partecipare agli esami online o anche per lavoro. Il servizio della casa di Redmond è momentaneamente non raggiungibile ed è impossibile proseguire con le proprie attività.

I problemi sono iniziati poco prima delle 12:00 di oggi, martedì 27 aprile 2021. Microsoft Teams è irraggiungibile e il problema sembra non aver colpito solo il nostro Paese. Sono moltissime le segnalazioni degli utenti che non riescono a collegarsi ai server per poter avere accesso alle proprie chat, ai materiali di lavoro e studio oppure alle videochiamate sulla piattaforma.

Controllando i sempre utili siti di Downdetector.com e Downdetector.it possiamo verificare come il problema sia ampiamente diffuso in Italia, Europa ma anche in Asia e Stati Uniti.

L’account Twitter di Microsoft 365 Status ha confermato che le interruzioni hanno colpito le aree sopra citate quando hanno iniziato a fioccare le segnalazioni degli utenti infastiditi. Un Tweet successivo ha confermato che i problemi riguardano gli utenti di Teams in tutto il mondo. Microsoft sta esaminando il problema.

We’ve confirmed that this issue affects users globally. We’re reviewing monitoring telemetry and recent changes to isolate the source of the issue. More information can be found under TM252802 in the admin center. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) April 27, 2021

Come risolvere i problemi di accesso a Microsoft Teams? Purtroppo c’è poco che si possa fare in quanto il problema non riguarda gli utenti oppure i software utilizzati per l’accesso alla piattaforma ma si tratta di un problema lato server che Microsoft deve risolvere in autonomia. L’unica cosa da fare è armarsi di santa pazienza e in caso di urgenza nel dover contattare un collega utilizzare qualche altra applicazione di messaggistica o videochiamata oppure semplicemente (se possibile) fare una telefonata.

Non sappiamo ovviamente per quanto tempo si protrarrà il disservizio ma come confermato dal profilo social su Twitter di Microsoft 365 Status gli ingegneri sono già al lavoro per risolvere i problemi riscontrati.

Anche voi siete tra gli utenti che stanno facendo difficoltà ad accedere a Microsoft Teams? Quali sono gli errori che riscontrate?