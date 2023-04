Come molti di voi sapranno, da qualche anno ormai Apple offre ai suoi utenti la possibilità di acquistare Apple Pencil, una penna intelligente che si connette tramite Bluetooth agli iPad delle ultime generazioni, e che permette di scrivere a mano libera con un feeling tattile molto naturale, in grado di semplificare la vita a chi disegna o necessita di prendere appunti a mano libera.

Esistono molte applicazioni che permettono di semplificare diverse operazioni tramite l’uso di Apple Pencil e in questo articolo andremo a vederne alcune che, secondo noi, non possono mancare sui vostri iPad.

Notability

Notability per Apple Pencil è un’app che vi permetterà di creare annotazioni scritte sia a mano che con la tastiera del vostro iPad. L’app permette in oltre di registrare audio e completare le vostre note con grafici, immagini e siti web, per poi salvare il tutto in formato PDF. Una volta aperta l’app, basterà selezionare l’argomento sulla barra laterale e premere il pulsante “+” scegliendo l’icona con il foglio e la matita, per poter creare cosi un foglio di lavoro vuoto. Tramite la barra degli strumenti poi, sarà possibile formattare il testo e gestire i vari strumenti di lavoro, e l’inserimento degli elementi esterni come immagini e clip web. Tutti gli appunti presi con Notability, vengono salvati automaticamente su iCloud in modo da garantirne facile accesso su tutti i dispositivi Apple sincronizzati con il vostro account. L’app costa 9,99 euro ed è disponibile sull’App Store.

Note di Apple

L’applicazione Note di Apple è l’alternativa gratuita ed immediata da poter sfruttare per prendere appunti. Questa soluzione è quella predefinita su iPadOS, e permette di sincronizzare tutti gli appunti con iCloud. L’applicazione permette di prendere appunti sia con Apple Pencil che a mano libera o con la tastiera. Anche in questo caso, potete arricchire le note con immagini, link, disegni e molto altro. L’app consente in oltre di convertire la scrittura a mano libera in testo digitale, in modo da rendere più ordinati e puliti i vostri appunti. Tramite la barra degli strumenti in fondo allo schermo, potrete selezionare lo spessore e l’opacità della linea, cosi come il colore e tante altre opzioni per personalizzare i vostri appunti secondo le vostre esigenze.

Procreate

Procreate è un’applicazione dedicata agli amanti del disegno e della pittura. Grazie al suo supporto per Apple Pencil e alla sua semplicità d’uso, rappresenta un’ottima risorsa per tutti i disegnatori professionisti e non. Durante il primo avvio, l’applicazione avvierà un pratico tutorial che guiderà passo passo l’utente tra le varie funzioni disponibili. L’applicazione da la possibilità di modificare immagini presenti sulla galleria del vostro iPad, o di creare da zero un nuovo progetto. Al termine delle attività di disegno, è possibile salvare le proprie creazioni semplicemente chiudendo l’app. Successivamente sarà possibile riprendere il proprio disegno in qualunque momento per poter apportare eventuali modifiche. Tramite le opzioni di condivisione è inoltre possibile inviare i propri disegni a chiunque tramite mail o app di messaggistica. L’applicazione è scaricabile da App Store e ha un costo di 10,99 euro.

Adobe Fresco

Adobe Fresco, è un’applicazione sviluppata da Adobe pensata per la creazione di disegni e dipinti digitali su iPad con l’ausilio della Apple Pencil. Per utilizzare l’app, sarà necessario scaricarla dall’App Store di Apple ed effettuare il login una volta dentro con il proprio account Adobe. La pratica toolbar a sinistra, offre all’utente una vasta gamma di pennelli e strumenti da disegno, oltre che alla possibilità di gestire il proprio lavoro su livelli. L’interfaccia semplice e intuitiva, renderà le vostre sessioni lavorative pratiche e confortevoli. L’applicazione è disponibile su App Store gratuitamente, con la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile che implementa funzionalità aggiuntive, al costo di 10,99 euro al mese.