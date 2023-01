Dopo aver chiuso l’anno in bellezza con due promozioni esclusive per il periodo natalizio, iliad torna a proporre una serie di offerte mobile e fibra davvero imperdibili. Da oggi, negli Store, nei Corner e sul sito iliad.it sarà possibile attivare una di queste promo ed entrare così a far parte della “Rivoluzione iliad“, beneficiando tra l’altro della qualità e della trasparenza per cui iliad si distingue. Tutte le offerte sono “per sempre”: iliad, infatti, garantisce che il costo e le condizioni del contratto non muteranno in futuro, qualificandosi come operatore “affidabile” anche sotto questo punto di vista.

Perché scegliere iliad?

A parte i motivi suddescritti, c’è un’altra ragione per cui passare a iliad potrebbe essere la scelta giusta per te. Se stai cercando un operatore con un’ottima disponibilità di segnale, ti farà piacere sapere che a iliad è stato da poco assegnato l’Availability Award, un premio conferito da Opensignal che attesta proprio la “capacità superiore” di iliad nel raggiungere il maggior numero di italiani.

Insomma: iliad è l’operatore con più copertura in Italia, ma è anche un operatore dalle tariffe convenienti; tariffe da intendersi così come sono riportate, perché iliad garantisce l’assenza di costi nascosti. Vediamole nel dettaglio di seguito.

Tariffe mobile

Giga 150

Come suggerisce il nome, Giga 150 include

150 Giga in 5G , ma anche

, ma anche minuti illimitati ,

, sms illimitati ,

, chiamate verso oltre 60 Paesi e

e 10 Giga in roaming in Europa

il tutto a 9,99 euro al mese.

Ad oggi, la rete 5G di iliad raggiunge oltre 3.000 città (sono incluse tutte quelle con più di 90.000 abitanti) ed è in continua espansione. Attivando questa offerta, si ha inoltre diritto alla fibra iliad a un prezzo scontato (vd. più in basso).

Giga 100

Giga 100 include

100 Giga in 4G/4G+ ,

, minuti illimitati ,

, sms illimitati ,

, chiamate verso oltre 60 Paesi e

e 8 Giga in roaming all’interno dell’Unione Europea.

L’offerta ha un costo di 7,99 euro garantiti per sempre.

Dati 300

Pensata per gli utenti che desiderano un’ampia connettività solo dati, Dati 300 offre

300 Giga al mese in 4G/4G+ e

e 13 Giga in roaming in Europa

a 13,99 euro al mese.

Voce

Se, al contrario, il traffico dati non ti interessa, puoi orientarti sulla scelta di Voce, l’offerta di iliad dedicata a chi usa il telefono principalmente come tale. Voce comprende

minuti illimitati ,

, sms illimitati e

e 40 Mega

a soli 4,99 euro al mese.

Fibra

A un anno quasi esatto dal lancio della sua fibra, per iliad è momento di bilanci. Sono più di 8,8 milioni le unità immobiliari coperte dall’operatore, un obiettivo raggiunto di per sé già molto gratificante, ma che iliad intende superare arrivando a quota 10 milioni entro i primi mesi del 2023. Come fare? Semplice: proponendo un’offerta ancora più conveniente.

Per tutti gli utenti mobile con offerta a 9,99 euro/mese, la fibra di iliad è disponibile a 19,99 euro/mese anziché 24,99 euro/mese, con il router iliadbox Wi-Fi 6 incluso nel prezzo.

La fibra targata iliad presenta una velocità complessiva in download fino a 5 Gbit/s suddivisa fra porte Ethernet e Wi-Fi; per i residenti a Milano, Torino e Bologna, invece, la velocità massima complessiva è 1 Gbit/s.

Più sopra abbiamo accennato alla iliadbox, ma non alle sue funzionalità esclusive come la gestione della connessione da remoto e la pianificazione dello spegnimento. L’app iliadbox connect consente di gestirle tutte facilmente, rendendo l’esperienza con la fibra iliad ancora più avanguardistica.

