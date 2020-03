I migliori smartphone tra 300 e 350 euro

Spendendo una cifra di denaro compresa tra 300 e 350 euro è possibile aggiudicarsi un ottimo dispositivo che soddisfa le esigenze di quasi tutti gli utenti. Anche questa fascia di prezzo viene costantemente arricchita dai produttori con nuovi modelli. Gli smartphone a seguire sono curati dal punto di vista tecnico ed estetico, per assicurare un’ottima qualità a un po’ tutti i consumatori.

In un mercato ampio come quello attuale, pensiamo che possa essere utile una guida che vada a esplorare e presentare i migliori device attualmente disponibili all’acquisto. Oggi parleremo proprio degli smartphone con un costo che va da 300 a 350 euro e disponibili all’acquisto direttamente online. La lista sarà successivamente aggiornata con le novità che arriveranno.

Xiaomi Mi 9

Iniziamo con un altro pezzo della serie “Mi 9” di Xiaomi, arrivato in Italia nel 2019. Esso presenta alcune differenze rispetto ai fratelli minori. Il design è molto curato e il retro presenta delle decorazioni molto interessanti. I materiali scelti sono più che buoni. Pur avendo una batteria leggermente meno capiente rispetto ad altri dispositivi della stessa fascia, gli utenti che scelgono Xiaomi Mi 9 ottengono comunque un’ottima autonomia. Il motivo sono i componenti scelti, specialmente il processore, e il software. Le fotografie scattate con questo dispositivo sono certamente interessanti. Anche di notte, con le giuste attenzioni, il risultato sarà sorprendente. Le prestazioni lo rendono uno smartphone perfetto per chiunque, specialmente con l’attuale prezzo.

Display: AMOLED da 6,39 pollici e risoluzione FullHD+ (1080 x 2340 pixel) con Gorilla Glass 6

AMOLED da 6,39 pollici e risoluzione FullHD+ (1080 x 2340 pixel) con Gorilla Glass 6 Processore: Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 RAM: 6 GB

6 GB Storage: 128 GB

128 GB Fotocamera posteriore : 48 MP (f/1.8), 16 MP (grandangolare), 12 MP (Effetto bokeh)

: 48 MP (f/1.8), 16 MP (grandangolare), 12 MP (Effetto bokeh) Fotocamera anteriore: 20 MP (f/2.0)

20 MP (f/2.0) Connettività : Bluetooth 5.0 con A2DP/LE/aptX, Wi-Fi a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC, 4G

: Bluetooth 5.0 con A2DP/LE/aptX, Wi-Fi a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC, 4G Batteria: 3.300 mAh (ingresso Type-C)

3.300 mAh (ingresso Type-C) Sistema operativo: Android 9 Pie

» Clicca qui per acquistare Xiaomi Mi 9 da Amazon

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro è un dispositivo un po’ più datato, ma riesce a soddisfare le esigenze di molti utenti anche nel 2020. Il top di gamma del 2018, oggi proposto a un ottimo prezzo, offre ai consumatori un sorprendente comparto fotografico. Il produttore punta infatti oramai da tempo su questo aspetto, raggiungendo quasi sempre ottimi livelli qualitativi. Il display è di alta qualità, le prestazioni sono molto buone e anche l’hardware rimane pienamente soddisfacente.

Display: Display OLED da 6,1 pollici e risoluzione 1080 x 2244 pixel

Display OLED da 6,1 pollici e risoluzione 1080 x 2244 pixel Processore: Huawei HiSilicon Kirin 970

Huawei HiSilicon Kirin 970 RAM: 6 GB

6 GB Storage: 128 GB

128 GB Fotocamera posteriore : 40 MP, 20 MP e 8 MP

: 40 MP, 20 MP e 8 MP Fotocamera anteriore: 24 MP

24 MP Connettività : Bluetooth 4.2 con LE/EDR/A2DP, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/BeiDou, Dual-SIM

: Bluetooth 4.2 con LE/EDR/A2DP, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/BeiDou, Dual-SIM Batteria: 4.000 mAh

4.000 mAh Sistema operativo: Android 8.1 (EMUI 8.0)

» Clicca qui per acquistare Huawei P20 Pro da Amazon

Honor 20

Giunto nell’estate del 2019, Honor 20 è costruito con ottimi materiali e le prestazioni sono eccezionali. Pur avendo una batteria da 3.750 mAh, si può facilmente raggiungere i due giorni di autonomia (magari cercando di non “esagerare”). L’hardware è perfettamente in linea con le proposte dei principali concorrenti e la fotocamera è discreta. Pur avendo quattro sensori, ve ne sono due da 2 MP che non accrescono moltissimo la qualità degli scatti. Le foto scattate saranno apprezzabili, ma non è il punto forte di questo modello. In questa fascia di prezzo, Honor 20 è comunque un’ottima opzione da non sottovalutare.

Display: Display IPS LCD da 6,26 pollici (1080 x 2340 pixel)

Display IPS LCD da 6,26 pollici (1080 x 2340 pixel) Processore: Huawei HiSilicon Kirin 980

Huawei HiSilicon Kirin 980 RAM: 6 GB

6 GB Storage: 128 GB

128 GB Fotocamera posteriore : 48 MP, 16 MP, 2 MP e 2 MP

: 48 MP, 16 MP, 2 MP e 2 MP Fotocamera anteriore: 32 MP

32 MP Connettività : Bluetooth 5.0 con A2DP/LE/aptX, 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, Dual-SIM, NFC

: Bluetooth 5.0 con A2DP/LE/aptX, 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, Dual-SIM, NFC Batteria: 3.750 mAh (Type-C)

3.750 mAh (Type-C) Sistema operativo: Android 9 Pie (Magic UI 2.1.0)

» Clicca qui per acquistare Honor 20 da Amazon

LG G8s

Inizialmente, il costo di LG G8s era eccessivamente alto per le caratteristiche offerte. Diversi mesi dopo, la situazione è ben diversa: lo smartphone, a questo prezzo, è un vero “best buy”. L’aspetto più interessante di questo device sono le prestazioni: anche gli utenti più esigenti non avranno particolari problemi. Il display, OLED da 6,21 pollici, è di alta qualità. Accettabile la fotocamera posteriore, anche se fatica in ambienti troppo scuri.

Display: 6,21 pollici, OLED, 1080 x 2248 pixel con Gorilla Glass 6

6,21 pollici, OLED, 1080 x 2248 pixel con Gorilla Glass 6 Processore: Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 RAM: 6 GB

6 GB Storage: 128 GB (espandibile fino a 2000 GB)

128 GB (espandibile fino a 2000 GB) Fotocamera posteriore : 12 MP, 13 MP e 12 MP

: 12 MP, 13 MP e 12 MP Fotocamera anteriore: 8 MP

8 MP Connettività : Bluetooth 5.0 con A2DP/LE/aptX, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/Galileo, Dual-SIM, 4G LTE

: Bluetooth 5.0 con A2DP/LE/aptX, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/Galileo, Dual-SIM, 4G LTE Batteria: 3.550 mAh (USB Type-C)

3.550 mAh (USB Type-C) Sistema operativo: Android 9 Pie

» Clicca qui per acquistare LG G8s da Amazon

Samsung Galaxy A71

Arrivato all’inizio del 2020, Samsung Galaxy A71 è il degno erede di Galaxy A70. Le prestazioni sono ottime e il display è di alta qualità. Samsung, in fondo, ha abituato i suoi utenti a prodotti che puntano molto sullo schermo e sul software. La personalizzazione One UI (basata su Android 9 Pie) offre tutti quei piccoli elementi tanto apprezzati da molti utenti. Interessantissima la batteria da 4.500 mAh. I dispositivi Samsung, durante l’ultimo periodo, offrono spesso un’ottima autonomia. In questo caso specifico, sarà possibile superare tranquillamente la giornata di utilizzo, grazie anche all’hardware scelto. Ottima anche la fotocamera posteriore, composta da quattro sensori.

Display:6,7 pollici, Super AMOLED, 1080 x 2400 pixel con Gorilla Glass 3

Processore: Qualcomm Snapdragon 730G

Qualcomm Snapdragon 730G RAM: 6 GB

6 GB Storage: 128 GB (espandibile fino a 512 GB)

128 GB (espandibile fino a 512 GB) Fotocamera posteriore : 64 MP, 5 MP, 5 MP e 12 MP

: 64 MP, 5 MP, 5 MP e 12 MP Fotocamera anteriore: 32 MP

32 MP Connettività : Bluetooth 5.0 con A2DP/LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, Dual-SIM, radio FM, 4G LTE

: Bluetooth 5.0 con A2DP/LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, Dual-SIM, radio FM, 4G LTE Batteria: 4.500 mAh (con USB Type-C)

4.500 mAh (con USB Type-C) Sistema operativo: Android 9 Pie (One UI)

» Clicca qui per acquistare Samsung Galaxy A71 da Amazon

Un mercato immenso

Questi sono i migliori smartphone attualmente disponibili nel mercato e con un costo compreso tra 300 e 350 euro. Tra le pagine di Tom’s Hardware potete trovare diverse liste in cui sono presenti dispositivi con un costo diverso. In particolare:

Vi consigliamo anche di non perdere la guida principale, in cui poter scoprire tutte le informazioni utili per compiere un’ottima scelta e altri smartphone attualmente acquistabili.