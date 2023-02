OnePlus, una delle aziende tech Android fra le più discusse e chiacchierate dell’intero panorama mobile, presenta nel 2023 una line-up di dispositivi molto distante da quelle che erano le premesse iniziali del brand.

Quella che un tempo era la politica di attacco alla fascia alta con dispositivi dotati di un rapporto qualità prezzo, è stata piano piano trasformata in una scelta aziendale di posizionamento in tutti i segmento di prezzo, partendo dalla fascia bassa per poi salire gradualmente.

Il portfolio prodotti OnePlus per il mercato smartphone prevede quindi tante proposte e la scelta quindi non è più facile come un tempo. Nella vastità di prodotti fra le quali scegliere, quale potrebbe fare al caso vostro?

Ecco a voi la nostra guida per i migliori smartphone OnePlus per il 2023, con le proposte migliori per ogni fascia di prezzo.

I migliori smartphone OnePlus del 2023

L’essersi allontanata dalle origini, potrebbe aver rappresentato per gli appassionati del brand una pillola troppo difficile da digerire. La verità è però che, complice anche un legame sempre più stresso con il mondo Oppo/realme, gli smartphone OnePlus hanno saputo nel tempo conquistare quote di mercato rappresentate da un bacino di utenti più variegato, complice l’immissione sul mercato di terminali dotati di prezzi e caratteristiche in grado di andare incontro alle esigenze le più diverse e varie.

Ecco quindi come sia possibile oggi giorno acquistare smartphone brandizzati OnePlus anche al di sotto dei 200 euro (una delle fasce di prezzo fra le più gettonate dagli utenti) così come è possibile trovare alcune delle proposte più interessanti per la fascia media proprio sotto il nome OnePlus.

Salendo di cifra l’azienda non si è poi dimenticata del segmento top, continuando a sfornare alcune proposte dedicate anche al pubblico più esigente, cercando sempre di mantenere un minimo del famoso rapporto qualità-prezzo che aveva reso famoso il brand alle sue origini.

Ecco quindi alcune delle migliori proposte inerenti gli smartphone OnePlus da acquistare a inizio 2023.

La proposta entry-level

Una delle novità del “nuovo” corso OnePlus è rappresentata dalla presenza anche nel segmento entry del mercato. Farsi largo in un campo di scontro fra i più agguerriti però non è semplice, con tante aziende che provano a dire la loro per convincere gli utenti della bontà dei propri dispositivi. OnePlus si presenta agli acquirenti dotati di un budget ristretto con il suo N100, terminale che propone un pacchetto hardware modesto ma al prezzo medio al netto delle promozioni che si aggira solitamente nel range dei 150 euro. A questo prezzo ci si porta a casa un terminale dotato di un ampio display, un taglio base di memoria comunque da 64GB e 4GB di memoria RAM. Completa il quadro rapido delle caratteristiche una cura costruttiva sopra la media di riferimento e una super batteria da addirittura 5.000 mAh.

Il medio gamma completo

Alzando leggermente la soglia di spesa, la competizione si fa ancora più agguerrita. Per combattere la concorrenza, OnePlus scende in campo con Nord CE 2 Lite. Il nome potrebbe sembrare non dei più allettanti ma all’atto pratico ci troviamo davanti a un dispositivo, al prezzo attuale medio di circa poco più di 200 euro, dotato di un parco hardware di tutto rispetto che solitamente viene prezzato dalla concorrenza anche a oltre 100 euro in più. Caratteristiche salienti, oltre alla cura costruttiva e al linguaggio stilistico classico di OnePlus, una camera principale da 64MP, ben 128GB di memoria utente (in abbinata con 6GB di RAM) e la solita lunga autonomia grazie a una batteria da 5.000 mAh.

La proposta medio gamma ambiziosa

OnePlus Nord 2T è considerato da tanti addetti ai lavori come uno dei migliori smartphone OnePlus in assoluto. Forte di un rapporto qualità-prezzo in linea con il primo periodo di espansione dell’azienda, questo terminale eredita quanto di buono visto con Nord 2 migliorando ancora in praticamente tutti i fondamentali. Al prezzo attuale, con forbice compresa fra i 300 e i 350 euro, è possibile portarsi a casa un terminale dotato di uno dei migliori processori della fascia media, in abbinata con 8GB di RAM e 128GB di memoria utente. Si tratta poi inoltre del primo dispositivo OnePlus in grado di poter seriamente dire la sua anche in ambito fotografico, con la lente principale da 50MP capace di scatti veramente piacevoli in quasi tutti i contesti e scenari d’uso.

Il flagship killer

Fresco di presentazione sul mercato, OnePlus 11 rappresenta l’attuale proposta per il segmento top del mercato. Anche se non si tratta del migliore smartphone in assoluto, scettro ancora detenuto dal terminale OnePLus 10 Pro che analizzeremo a breve e che è stato presentato nel 2022, questo terminale segna una svolta importantissima per l’azienda. Nuovo processore di punta di casa Qualcomm, display da urlo con risoluzione addirittura QHD+, memorie velocissime e capienti unite a una ricarica da addirittura 100W sono soltanto alcuni dei tratti caratteristici di questo nuovo cellulare che si propone con un prezzo molto aggressivo in abbinata a una rinnovata promessa di aggiornamenti software in linea con i top brand, con addirittura 4 anni di supporto garantiti.

Il top di gamma in salsa OnePlus

In attesa di capire se il portafoglio 2023 prevederà anche un eventuale OnePlus 11 in versione Pro, la proposta più completa presente nel portafoglio del brand rimane il dispositivo top di gamma presentato nel 2022, OnePlus 10 Pro. Seppur non più dotato del miglior parco hardware in circolazione a livello di processore, si tratta di un terminale completo e capace, dotato ancora oggi nel 2023 di uno dei migliori pannelli della categoria, assieme al miglior setup fotografico disponibile nella line-up del brand. Complice i mesi che ormai sono trascorsi dal suo lancio, si tratta di un dispositivo da valutare con tanta attenzione, specialmente se si è alla ricerca di un flagship e si è disposti a rinunciare a un po di potenza hardware bruta, potendo contare però su di un cartellino più aggressivo complice la svalutazione che ha ormai colpito questo modello.

Schede tecniche a confronto

OnePlus N100 OnePlus Nord CE2 Lite OnePlus Nord 2T OnePlus 11 OnePlus 10 Pro Dimensioni e peso 164.9 mm x 75.1 mm x 8.49 mm

188g 164,3 mm x 75,6 mm x 8,5 mm

195g 159.1mm x 73.2 x 8.2 mm

x 73.2 x 8.2 mm 190g 163.1 × 74.1 × 8.5 mm

205g 163,0 mm x 73,9 mm x 8,55 mm

200,5g Display 6.52″

LCD IPS

720 x 1600 pixels

269 ppi

60Hz 6,59″

LCD IPS

2412 x 1080 pixels

401 ppi

120 Hz 6.43 “

“ AMOLED

2400 x 1080 pixels

409ppi

90Hz 6,7″

AMOLED LTPO

3216 x 1440 pixels

525 ppi

120Hz 6,7″

AMOLED LTPO

3216 x 1440 pixels

525 ppi

120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 460 Qualcomm Snapdragon 695 5G MediaTek Dimensity 1300 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM 4GB LPDDR4x 6 GB LPDDR4X 8GB/12GB LPDDR4X 8GB/16GB LPDDR5X 8 GB/12 GB LPDDR5 Memoria interna 64GB UFS2.1 128 GB UFS 2.2 128GB/256GB UFS3.1 128GB UFS 3.1/256GB UFS 4.0 128 GB/256 GB UFS 3.1 Fotocamere posteriori 13MP

2MP macro

2MP bokeh 64MP

2MP macro

2MP bokeh 50MP Sony IMX766

8MP Ultrawide

2MP Monocromatica 50MP Sony IMX890

48MP Sony IMX581 Ultrawide



32 MP Sony IMX709 zoom 2X

48MP Sony IMX789

50MP JN1 Ultrawide

8MP Teleobiettivo Fotocamera frontale 8MP 16MP Sony IMX615 32MP 16MP 32MP Sony IMX 615 Batteria e ricarica 5000 mAh

18W 5000 mAh

33W 4500 mAh

80W 5000 mAh

100W 5000 mAh

80W

50W (wireless) Sistema operativo Android 11 Android 12 Android 12 Android 13 Android 13 Altro Sensore fingerprint posteriore

Jack audio da 3.5 mm Sensore fingerprint laterale

Jack audio da 3.5 mm Sensore fingerprint in-display Sensore fingerprint in-display Sensore fingerprint in-display

Come scegliere i migliori smartphone OnePlus nel 2023

Seppur ormai all’ombra della casa madre Oppo, con tanti terminali che ormai rappresentano una”copia” di altri cellulari facenti parte dello stesso gruppo d’origine, vi sono alcuni elementi importanti da considerare quando si va alla ricerca del miglior smartphone OnePlus da acquistare nel 2023.

Tipologia di display, attenzione agli OLED e ai refresh rate

Come per tante aziende, nel tentativo di risparmiare al fine di proporre dispositivi sempre più competitivi per gli utenti, una delle principali leve di risparmio è certamente rappresentata dalla rinuncia alla tecnologia OLED per quanto riguarda i pannelli. Anche OnePlus non è esente da questa regola, pertanto quando ricercate quello che è il miglior rapporto qualità prezzo nella proposta del brand, dovete tenere conto delle vostre priorità.

Se siete infatti utenti che sono soliti passare tanto tempo godendo di contenuti multimediali, poter valutare una spesa extra superando il primo gradino di ingresso potrebbe rappresentare inizialmente un ovvio esborso maggiore che però nel tempo potrebbe ripagarvi con maggiore piacevolezza d’uso.

Di pari passo anche i ragionamenti legati alla frequenza di aggiornamento dei pannelli. La proposta attuale di OnePlus è ancora infatti una delle poche rimaste, in tutto il panorama moderno, a non poter contare su di una frequenza di aggiornamento dei contenuti a display superiore ai 60Hz. Considerate quindi una scorrevolezza minore se deciderete di far guidare il vostro acquisto solo dall’aspetto puramente economico.

Fotocamere, quali sono le vostre aspettative?

Attualmente il brand OnePlus non è visto all’interno del mercato tech mobile come punto riferimento per quanto riguarda le performance foto/video. Questo ragionamento si applica a cascata a partire dai dispositivi più costosi, scendendo man mano in tutte le fasce di prezzo più economiche. Questo significa che a ogni fascia di prezzo nella quale deciderete di scendere, andrete a perdere un po’ di qualità dei vostri scatti e dei vostri video, sapendo che il punto di partenza del miglior smartphone OnePlus è già in partenza inferiore alla concorrenza diretta.

Quando decidete quindi se acquistare un dispositivo di fascia bassa piuttosto che uno di fascia media, chiedetevi quindi quali sono le vostre pretese in ambito multimediale, con la spesa maggiore che potrebbe garantirvi un livello fotografico più in linea con le vostre aspettative

Batterie, occhio alle super ricariche!

Uno dei punti invece che da molti anni distingue OnePlus rispetto a tanti competitor è certamente l’investimento che l’azienda ha fatto in ambito batterie e sistemi di ricarica. Quasi tutti i terminali dell’azienda sono dotati di batterie con tanti mAh a disposizione, garantendo quindi durate per la maggior parte dei casi più che sufficienti.

Non tutti gli smartphone OnePlus sono però in grado di supportare velocità di ricariche definite “ultra veloci”, con caricabatterie e batterie in grado di assorbire addirittura 100W. Quando andate a scegliere il vostro nuovo smartphone tenete quindi in considerazione non solo il dato specifico legato alla grandezza della batteria ma anche la velocità con la quale essa si può caricare, elemento in grado di salvarvi in contesti di emergenza o necessità particolari.

Il supporto software

Il nuovo corso dell’azienda, ora sotto controllo più stretto e in collaborazione diretta con Oppo, ha avuto il suo effetto più diretto nella “morte” della OxygenOS originale, la skin di Android che per tanti anni ha accompagnato nel mercato gli smartphone OnePlus.

Ora infatti i terminali dell’azienda cinese vedono un software di diretta provenienza Oppo, con la Color OS vista sui terminali Find, diventata il linguaggio stilistico e funzionale anche in casa OnePlus. Se per molti questo è stato uno choc, bisogna però ammettere che le nuove opzioni di personalizzazione vanno incontro ad un pubblico più ampio, così come la promessa di un rinnovato supporto a partire dai terminali presentati in questo 2023 è in linea con le nuove esigenze del mercato.

Se volete quindi acquistare un terminale OnePlus considerate non solo una veste grafica diversa rispetto alle origini ma anche di valutare bene per quanto avete in programma di tenere il vostro cellulare prima di cambiarlo, con la nuova politica di aggiornamento che non vedrà coinvolti i terminali presentati sul mercato fino al 2023.