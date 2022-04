Gli smartphone pieghevoli Android rappresentano l’ultima frontiera della telefonia mobile, nonché una delle innovazioni più significative nel form factor e nelle tecnologie utilizzate fin dall’avvento dei device dotati di display con touchscreen capacitivo.

La storia dei foldable inizia solo pochi anni fa, quando a gennaio 2018 è stato presentato al pubblico il Royole Flexpai, uno smartphone dotato di display flessibile da 7,8 pollici richiudibile a metà per mezzo di una cerniera. Poco più che un prototipo nel design e nelle performance, questo dispositivo è stato messo in vendita al prezzo proibitivo di 1290 dollari; pur nella sua imperfezione, ha svolto il ruolo di apripista per questa categoria di smartphone, fornendo un punto di partenza importante per lo sviluppo di modelli più avanzati.

A partire dal 2019 alcuni dei principali brand di telefonia hanno prodotto smartphone pieghevoli sempre più funzionali e sofisticati, che sono arrivati nel corso dell’ultimo anno a compensare il prezzo di listino ancora molto elevato con caratteristiche da veri e propri flagship. Si sono anche consolidati due principali modelli di foldable: il primo propone uno schermo dal form factor di un piccolo tablet richiuso a metà per mezzo di una cerniera verticale, mentre il secondo recupera l’iconico design a conchiglia dei telefonini degli anni Duemila con una cerniera orizzontale che divide a metà un display dalle dimensioni standard.

Se per il momento Samsung sembra mantenere il primato nel mercato degli smartphone pieghevoli con la sua serie Z, ormai giunta alla terza generazione e in grado di conquistare anche il grande pubblico, proprio negli ultimi mesi altri brand hanno svelato i propri primi foldable, dichiarandosi pronti a scommettere su questo form factor e renderlo accessibile a più utenti.

Smartphone pieghevoli: quale scegliere?

Per aiutarvi a conoscere i migliori smartphone pieghevoli di oggi e domani abbiamo stilato una pratica lista, spiegando inoltre in cosa si differenzia ogni dispositivo rispetto agli altri. Almeno per il momento, sono davvero pochi i modelli disponibili sul mercato italiano, ma non si esclude che altri possano presto aggiungersi nel prossimo futuro.

Oppo Find N

Tra gli smartphone pieghevoli da poco annunciati, Oppo ha presentato all’inizio di quest’anno il nuovo Oppo Find N, il dispositivo realizzato con lo specifico intento di rendere i foldable accessibili a una fascia sempre più ampia di pubblico.

Il form factor di Oppo Find N rappresenta una novità nell’ambito dei foldable: lo smartphone presenta una cerniera centrale verticale simile a quella del Galaxy Z Fold3, che nasconde tuttavia al proprio interno un display pieghevole da soli 7,1 pollici con refresh rate dinamico fino a 120Hz. Anche il display esterno assume così dimensioni molto più ridotte, fermandosi a 5,49 pollici.

Non ci sono ancora per il momento notizie di un eventuale arrivo sul mercato italiano del nuovo Oppo Find N, approdato invece sul mercato orientale dal 23 dicembre.

Samsung Galaxy Z Fold3

Il Galaxy Z Fold3 consolida la leadership di Samsung nell’ambito dei foldable, coniugando l’innovazione intrinseca a questa nuova categoria con una serie di funzionalità che danno al form factor ampio dello schermo interno uno scopo preciso.

Questo dispositivo si distingue nel panorama degli smartphone pieghevoli per l’integrazione perfetta con i servizi Samsung pensati per la produttività, che lo rendono un vero e proprio ufficio a portata di tasca. Il supporto alla S Pen lo rende un degno erede degli smartphone della serie Note, mentre l’integrazione con la modalità desktop Samsung DeX ne amplia ulteriormente le finalità d’uso.

Il Galaxy Z Fold3, con il suo display interno Infinity Flex da ben 7,6 pollici, è senza dubbio un device importante sia nelle dimensioni che nel costo, pensato per un’utenza specifica che vuole elevare alla massima potenza le potenzialità multitasking di uno smartphone: ciononostante, si tratta di quanto di meglio si possa trovare sul mercato in questo settore.

Samsung Galaxy Z Flip3

Se il Samsung Galaxy Z Fold3 si aggiudica il titolo di foldable più funzionale, il “fratello” Samsung Galaxy Z Flip3 è senza dubbio lo smartphone pieghevole più esteticamente gradevole disponibile al momento sul mercato.

Con il suo design a conchiglia, pensato per richiamare nella forma e nel funzionamento i telefonini vintage, una volta chiuso il Galaxy Z Flip3 entra comodamente in qualunque tasca; potrete anche consultare comodamente le notifiche dal piccolo display anteriore da 1,9 pollici.

Da aperto invece il Galaxy Z Flip3 presenta un display pieghevole da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz. Completano il quadro il potente processore Qualcomm Snapdragon 888 e tutte le funzionalità della One UI di Samsung pensate per i foldable, che rendono questo smartphone molto più di un semplice gadget.

Xiaomi Mi Mix Fold

Lo Xiaomi Mi Mix Fold è stato presentato sul mercato cinese nella primavera del 2021 con l’intento di introdurre una serie di tecnologie innovative, che non si limitano alla possibilità di piegare a metà l’ampio schermo da ben 8,01 pollici a 1 miliardo di colori, ma coinvolgono anche altre componenti dello smartphone.

A bordo del suo primo foldable Xiaomi ha infatti introdotto anche una fotocamera unica nella sua specie, la prima a utilizzare le cosiddette “lenti liquide“. Imitando la struttura dell’occhio umano, il raggio di curvatura della fotocamera può infatti essere modificato a seconda delle necessità, combinando così in un unico sensore diverse modalità di scatto.

Questo primo modello di foldable, nonostante la scheda tecnica senza precedenti, ha evidenziato quanto Xiaomi debba ancora correggere il tiro su alcune caratteristiche: a questo ci penserà il suo successore, che tuttavia non vedrà la luce almeno fino al 2022.

Huawei P50 Pocket

L’ultimo arrivato nella gamma degli smartphone pieghevoli Huawei è determinato a spodestare il Galaxy Z Flip3 dal podio dei foldable dal design più accattivante. Da chiuso il P50 Pocket presenta infatti un sofisticato design con due anelli, nei quali alloggiano rispettivamente le fotocamere e il piccolo display anteriore.

Il display interno è invece un pannello pieghevole da 6,9 pollici con refresh rate di 120Hz, che può inoltre contare su un effetto di piega ridotto al minimo grazie alla cerniera di ultima generazione.

Completano il quadro del nuovo Huawei P50 Pocket il potente processore Qualcomm Snapdragon 888 e un sistema di fotocamere Dual Matrix con sensore principale da 40MP Quad Pixel. Lo smartphone arriverà sul mercato con il sistema operativo proprietario HarmonyOS.

Huawei Mate X2

L’ultimo dispositivo nella linea di smartphone pieghevoli Huawei Mate X è stato immesso sul mercato cinese a inizio 2021 con l’intento di rivaleggiare direttamente con la gamma Fold di Samsung, grazie al suo display pieghevole OLED da ben 8 pollici con frequenza massima di 90Hz.

Oltre al form factor importante, completato da un display OLED esterno da 6,45 pollici, il foldable “made in Huawei” può contare sul SoC proprietario di alta fascia Kirin 9000 e su un comparto fotocamere posteriore composto da ben quattro sensori.

Lo Huawei Mate X2 è però arrivato sul mercato svantaggiato in partenza, dal momento che presentava ancora al momento del lancio Android 10 con personalizzazione EMUI 11 senza l’accesso ai servizi Google.

