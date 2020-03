I migliori smartphone sotto i 100 euro

Il mondo smartphone è ormai popolato da una serie infinita di dispositivi. Ce ne è per tutte le tasche e per ogni esigenza. Molto spesso non è facile orientarsi nella scelta date le leggere differenze tra i vari smartphone proposti dalle aziende. Dopo aver stilato una guida (raggiungibile tramite questo link) in cui vi aiutiamo a scegliere il prodotto migliore in base alle differenti tipologie di utilizzo, continuiamo ad accompagnarvi verso l’acquisto selezionando per voi i migliori smartphone a seconda della cifra che avete intenzione di spendere.

In questa guida, ci occupiamo della fascia di prezzo al di sotto dei 100 euro. Com’è facilmente intuibile, sotto questa soglia parliamo di smartphone con caratteristiche basilari che comunque permettono di svolgere serenamente le attività quotidiane. Sono dispositivi adatti per i giovanissimi che si apprestano a ricevere il loro primo smartphone o per un’utenza che non ha grandi pretese.

Photo credit - depositphotos.com

Come sempre, la scelta finale è condizionata da esigenze e gusti personali. Abbiamo selezionato gli smartphone che – a nostro parere – rappresentano un’alternativa valida in questa fascia di prezzo tenendo in considerazione vari elementi come dimensioni, prestazioni e autonomia. Continueremo ad aggiornare costantemente il presente articolo non appena saranno disponibili nuovi dispositivi.

Redmi 7A

Quando parliamo di smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo non può di certo mancare un prodotto a marchio Xiaomi. In questa fascia di prezzo, Redmi 7A è lo smartphone da tenere in considerazione. Le buone prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 439 di Qualcomm che – come noto – è in grado di offrire un’ottima esperienza utente assieme a una eccellente gestione dell’efficienza energetica. L’elevata autonomia è merito anche della batteria da 4.000 mAh e del display da 5,45 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1.440 pixel).

Su Amazon è disponibile in due versioni: 2 Gigabyte di RAM e 16 o 32 Gigabyte di memoria interna espandibile tramite micro-SD. Il comparto fotografico non è il punto di forza di Redmi 7A – come tutti gli smartphone in questa fascia di prezzo – ma può contare su una fotocamera posteriore da 12 Megapixel e una anteriore da 5 Megapixel.

Display: 5,45 pollici IPS LCD, 720 x 1.440, 18:9

5,45 pollici IPS LCD, 720 x 1.440, 18:9 Processore: Snapdragon 439

Snapdragon 439 RAM: 2 GB

2 GB Storage: 16/32 GB espandibili

16/32 GB espandibili Fotocamera posteriore : 12 Megapixel f/2.2 con flash LED

: 12 Megapixel f/2.2 con flash LED Fotocamera anteriore: 5 Megapixel f/2.2

5 Megapixel f/2.2 Connettività : Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, radio FM

: Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, radio FM Batteria: 4.000 mAh, ricarica con micro-USB

4.000 mAh, ricarica con micro-USB Sistema operativo: Android 9 con MIUI 10

» Clicca qui per acquistare Redmi 7A da Amazon

LG K20

LG K20 è uno smartphone Android Go. Come vi abbiamo spiegato in un articolo dedicato, questa particolare versione del sistema operativo è pensata per assicurare che anche gli smartphone con una scheda tecnica basilare possano garantire delle buone prestazioni. Lo smartphone LG può contare su 1 GB di RAM e 16 GB di memoria interna espandibile che – grazie al programma GO – sono sufficienti per svolgere le attività quotidiane.

Il display è un pannello IPS LCD da 5,45 pollici con una risoluzione 480 x 960 pixel. Nonostante il suo prezzo contenuto (meno di 80 euro) gode di una connessione Bluetooth 5.0 di cui usufruiscono gli smartphone di fascia più alta, di una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e di un sensore frontale da 5 Megapixel. L’ottima autonomia è garantita dalla batteria da 3.000 mAh.

Display: 5,45 pollici IPS LCD, 480 x 960, 18:9

5,45 pollici IPS LCD, 480 x 960, 18:9 Processore: Mediatek MT6739

Mediatek MT6739 RAM: 1 GB

1 GB Storage: 16 GB espandibili

16 GB espandibili Fotocamera posteriore : 8 Megapixel f/2.0 con flash LED

: 8 Megapixel f/2.0 con flash LED Fotocamera anteriore: 5 Megapixel f/2.2

5 Megapixel f/2.2 Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, A-GPS, jack audio, Dual-SIM

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, A-GPS, jack audio, Dual-SIM Batteria: 3.000 mAh, ricarica con micro-USB

3.000 mAh, ricarica con micro-USB Sistema operativo: Android 9 Go

» Clicca qui per acquistare LG K20 da Amazon

Huawei Y5 2019

Huawei Y5 2019 è pensato per le esigenze dei giovani consumatori che desiderano utilizzare un dispositivo completo ed economicamente accessibile. Gode di un buon display IPS LCD da 5,71 pollici con risoluzione HD+ (1.520 x 720 pixel). Il processore MediaTek Helio A22 accoppiato a 2 Gigabyte di RAM garantisce un’esperienza utente soddisfacente. È disponibile nella configurazione con 16 Gigabyte di memoria interna espandibile tramite micro-SD.

Con pochi euro in più, su Amazon è disponibile il modello Y6 2019 che offre 32 Gigabyte di storage e un display più ampio. Tuttavia, Huawei Y5 2019 diventa un ottimo candidato all’acquisto con la sua fotocamera posteriore da 13 Megapixel, il sensore fotografico anteriore da 5 Megapixel racchiuso in un notch a goccia e la batteria da 3.020 mAh.

Display: 5,71 pollici IPS LCD, 1.520 x 720, 19:9

5,71 pollici IPS LCD, 1.520 x 720, 19:9 Processore: MediaTek Helio A22

MediaTek Helio A22 RAM: 2 GB

2 GB Storage: 16 GB espandibili

16 GB espandibili Fotocamera posteriore : 13 Megapixel f/1.8 con flash LED

: 13 Megapixel f/1.8 con flash LED Fotocamera anteriore: 5 Megapixel f/2.2

5 Megapixel f/2.2 Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, radio FM

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, radio FM Batteria: 3.020 mAh, ricarica con micro-USB

3.020 mAh, ricarica con micro-USB Sistema operativo: Android 9 con EMUI 9.1

» Clicca qui per acquistare Huawei Y5 2019 da Amazon

Alcatel 1S 2019

Alcatel 1s 2019 è lo smartphone che – in questa fascia di prezzo – mette a disposizione il maggior quantitativo di memoria. Sono due infatti le configurazioni disponibili. La prima con 3 Gigabyte di RAM e 32 Gigabyte di memoria interna espandibile. La seconda offre ben 4 Gigabyte di RAM e 64 Gigabyte di storage, sempre rimanendo al di sotto dei 100 euro.

Sulla parte frontale, campeggio un display IPS LCD da 5,5 pollici con risoluzione 1.440 x 720 pixel il cui bordo ospita la fotocamera frontale da 2 Megapixel. Il pannello posteriore invece integra una fotocamera da 13 Megapixel e nasconde una batteria da 3.060 mAh che assicura un’ottima autonomia. Infine, è l’unico della lista a essere dotato di un sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali.

Display: 5,5 pollici IPS LCD, 1.440 x 720, 18:9

5,5 pollici IPS LCD, 1.440 x 720, 18:9 Processore: Unisoc SC9863

Unisoc SC9863 RAM: 3/4 GB

3/4 GB Storage: 32/64 GB espandibili

32/64 GB espandibili Fotocamera posteriore : 13 Megapixel f/2.0 con flash LED

: 13 Megapixel f/2.0 con flash LED Fotocamera anteriore: 5 Megapixel f/2.2

5 Megapixel f/2.2 Connettività : Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, A-GPS, jack audio, Dual-SIM, radio FM

: Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, A-GPS, jack audio, Dual-SIM, radio FM Batteria: 3.060 mAh, ricarica con micro-USB

3.060 mAh, ricarica con micro-USB Sistema operativo: Android 9

» Clicca qui per acquistare Alcatel 1S 2019 da Amazon

Nokia 2.2

Nokia 2.2 è uno smartphone Android One. Assieme alla maneggevolezza, è questo uno dei punti di forza del dispositivo del marchio finlandese. I dispositivi appartenenti al programma Android One, infatti, godono di aggiornamenti software rapidi e puntuali. Lo smartphone, arrivato sul mercato con Android 9, è stato aggiornato ad Android 10 e molto probabilmente riceverà l’aggiornamento anche al futuro Android 11. Insomma, è ideale se state cercando un prodotto affidabile.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Nokia 2.2 è basato sul processore MediaTek Helio A22 e integra un display IPS LCD da 5,71 pollici con risoluzione 1.520 x 720 pixel. Due le configurazioni disponibili: 2/16 Gigabyte e 3/32 Gigabyte (quest’ultima però è venduta a cifre leggermente superiori a 100 euro). La fotocamera anteriore da 5 Megapixel è incastonata in un moderno notch a goccia, mentre sul posteriore c’è il singolo sensore da 13 Megapixel. Il tutto è alimentato da una batteria da 3.000 mAh.

Display: 5,71 pollici IPS LCD, 1.520 x 720, 19:9

5,71 pollici IPS LCD, 1.520 x 720, 19:9 Processore: MediaTek Helio A22

MediaTek Helio A22 RAM: 2 GB

2 GB Storage: 16 GB espandibili

16 GB espandibili Fotocamera posteriore : 13 Megapixel f/2.2 con flash LED

: 13 Megapixel f/2.2 con flash LED Fotocamera anteriore: 5 Megapixel f/2.2

5 Megapixel f/2.2 Connettività : Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, radio FM

: Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, GPS A-GLONASS BDS, jack audio, Dual-SIM, radio FM Batteria: 3.000 mAh, ricarica con micro-USB

3.000 mAh, ricarica con micro-USB Sistema operativo: Android 9 One

» Clicca qui per acquistare Nokia 2.2 da Amazon