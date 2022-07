Continuano ad impazzare le offerte che Amazon ci sta proponendo per il suo Prime Day 2022 che, già a partire dalla mezzanotte del 12 luglio, ci stanno offrendo l’opportunità di acquistare una moltitudine di prodotti a prezzi scontatissimi, con prezzi che, come immaginerete, sono più che in grado di competere persino con il ben più blasonato Black Friday.

Ora, se come noi siete appassionati di tecnologia e sport, e volete approfittare del Prime Day 2022 per acquistare un nuovo prodotto smart e indossabile, allora vi suggeriamo di spulciare per bene questo stesso articolo in cui, come da titolo, vi offriremo ben 5 proposte a prezzo scontato tra cui scegliere il vostro prossimo smartwatch!

Gli sconti, del resto, sono davvero ottimi, tanto che potreste risparmiare anche oltre il 50% su prodotti di fascia alta il che, come sempre, non è da sottovalutare, specie se si parla di dispositivi tecnologici come gli smartwatch, spesso venduti a prezzi non proprio abbordabilissimi, specie se si cerca prodotti che sappiano coniugare funzioni e design.

Per questo, abbiamo selezionato per voi 5 imperdibili smartwatch da acquistare subito, approfittando delle ottime offerte messe in campo da Amazon per il suo Prime Day ma, prima di proporvi sudetta lista, vi ricordiamo che per accedere alle offerte di questi due giorni di shopping sarà necessario avere all’attivo un abbonamento al servizio Amazon Prime, senza il quale gli sconti vi saranno preclusi.

Per questo, vi suggeriamo di iscrivervi subito il servizio che, per altro, è gratuito per i primi 30 giorni (ma solo per i nuovi clienti!) e grazie al quale non solo potrete godere degli sconti del Prime Day, ma anche di tutta una serie di servizi aggiuntivi come Amazon Prime Video o Amazon Music. Ciò detto, vi ricordiamo che, qualora non vogliate perdervi nessuna delle ottime offerte di Prime Day 2022, l’invito è quello di seguire gli aggiornamenti della nostra verticale dedicata alle offerte che, sin dalla mezzanotte del 12 luglio, sta proponendo il meglio delle offerte messe in campo da Amazon per questi due giorni di sconti.

In alternativa, potreste scegliere anche di dare un’occhiata nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere, in tempo reale, tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

I migliori smartwatch da acquistare al Prime Day 2022

TicWatch Pro 3

Stiloso ed accattivante, il TicWatch Pro 3 è lo smartwatch ideale per chi non vuole compromessi, pur non spendendo un budget superiore ai 150 euro. Grazie ad Amazon, infatti, questo ottimo dispositivo – normalmente venduto a ben 299,99€ – può essere acquistato ad appena 138,99€, con uno sconto applicato pari al 54%! Progettato con una batteria ottimizzata, in grado di accompagnarvi per 3 giorni senza alcuna ricrica, TicWatch Pro 3 è il primo smartwatch sul mercato a godere delle performance di un efficiente processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e sul sistema a doppio processore Mobvoi. Animato dal sistema operativo Wear di Google, è uno smartwatch versatile e scattante, in grado di accompagnarvi in qualsiasi frangente della vostra giornata, che sia il tempo libero, il lavoro o lo sport. Dotato di tante e diverse modalità sportive, monta un GPS integrato, un sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca h24, ed un rilevatore di ossigeno nel sangue, per garantirvi un quadro di informazione sulla vostra salute sempre completo e dettagliato.

VEDI SU AMAZON

Samsung Galaxy Watch4 Classic

Raffinato ed elegante, Samsung Galaxy Watch4 Classic è uno smartwatch che fa del design il suo punto di forza, grazie alle sue linee sobrie, al suo corpo non troppo spesso, ed alla raffinatezza dei materiali utilizzati, che mettono in evidenza lo scintillio della sua cassa in splendido e lucido acciaio inossidabile. Scontato su Amazon del 46%, è disponibile nella sua versione con quadrante da 46 mm al prezzo di 214,00€, con un risparmio netto di 185 euro rispetto al suo prezzo originale. Comodo, leggero e bellissimo da avere al polso, Galaxy Watch4 Classic è anche ricchissimo di funzioni e, come gran parte dei suoi competitor, gode di una serie di numerose funzioni per il monitoraggio della salute e dell’attività sportiva, complice anche un ottimo modulo GPS integrato ed un misuratore di pressione ed ECG!

VEDI SU AMAZON

Samsung Galaxy Watch4

Non troppo dissimile dal modello precedente, Samsung Galaxy Watch4 è uno smartphone di ottima qualità, dal design essenziale e sportivo, prettamente realizzato in plastiche resistenti ed anallergiche e, per questo, scelta consigliatissima per chiunque desideri un dispositivo efficiente e completo da avere al polso sia nel tempo libero, che durante (e soprattutto) i propri allenamenti. In sconto su Amazon al prezzo di appena 159,00€ (prezzo originale: 299,00€), Samsung Galaxy Watch4 dispone di un ottimo modulo GPS, di un sistema contapassi che, tramite una bacheca virtuale, permette di mettersi in competizione diretta con altri “giocatori” da tutto il mondo, ed un ottimo modulo per il monitoraggio cardiaco e della pressione sanguigna. Ottima anche la sua modalità di monitoraggio della qualità del sonno che, oltre all’analisi delle diverse fasi del proprio riposo, permette persino di controllare i livelli di ossigeno nel sangue ed il proprio russare!

VEDI SU AMAZON

Huawei Watch GT 3

Scontato del 33% rispetto al suo prezzo originale (249,00€) e, dunque, acquistabile a soli 167,90€, Huawei Watch GT 3 è uno smartwatch dall’autonomia esagerata, in grado di garantire fino a 14 giorni di utilizzo con una sola ricarica! Ricarica che, per altro, può avvenire anche in modalità wireless, grazie al sistema escogitato da Huawei che permette di utilizzare il proprio smartphone come “power bank” per il proprio smartwatch, a patto di disporre almeno di un modello P30. Curato ed elegante nel design, il suo aspetto sobrio si adatta praticamente a chiunque, anche agli sportivi, che grazie al suo ricco apparato di sensori potranno tenere sotto controllo i diversi aspetti del proprio allenamento, complice anche una misurazione h24 del livello di ossigeno del sangue, cosa non comune nel settore. Inoltre, grazie ad un sistema di analisi intelligente, Huawei Watch GT 3 è in grado di analizzare e valutare le vostre capacità motorie, creando un piano di allenamento personalizzato che permette, ad esempio, di migliorare le proprie performance di corsa e camminata.

VEDI SU AMAZON

Huawei Watch 3

Tra le migliori offerte del settore messe in campo da Amazon, grazie ad uno sconto del 50% sul prezzo originale, Huawei Watch 3 è certamente uno smartwatch da prendere in considerazione, soprattutto considerando il prezzo attuale di appena 199,90€. Originariamente venduto al doppio, vanta un design unico, grazie ad uno splendido display AMOLED da 1,43″, arrotondato e molto luminoso. Progettato con un’architettura a doppio chipset, che consente ottime performance ed un’eccellente fluidità delle applicazioni in uso, è lo smartwatch ideale per chi cerca un dispositivo con cui tenere sotto controllo i diversi aspetti della propria giornata, tra social, notifiche, messaggi e altri impegni. Ottimo anche per allenarsi, è certamente tra gli smartwatch più variegati ed interessanti in termini di rapporto qualità/prezzo.

VEDI SU AMAZON

