MIUI 11 è ufficialmente disponibile per Xiaomi Redmi 8 e Redmi 8A

Xiaomi continua a diffondere MIUI 11: arriva l'aggiornamento "Global stabile", basato su Android Pie, per Redmi 8 e Redmi 8A.

Anche Redmi 8 e Redmi 8A, come precedentemente annunciato dal produttore, ottengono la versione “Global stabile” di MIUI 11. La distribuzione dell’ultima versione dell’interfaccia utente è iniziata poche settimane fa e continuerà almeno fino alla seconda metà di dicembre. Quasi 30 saranno gli smartphone Xiaomi interessati.

Redmi 8 e 8A avrebbero dovuto ricevere l’aggiornamento a partire dal 13 novembre, ma la società, a quanto pare, avrebbe deciso di anticipare la distribuzione. Proprio durante queste ore, infatti, gli utenti stanno iniziando a ricevere l’update accompagnato dal codice 11.0.1.0.PCPINXM.

Pur essendo la medesima versione, la build per Redmi 8 ha un peso di 600 MB; quella per Redmi 8A solo 544 MB. Esse vengono inoltre accompagnate dalla patch di sicurezza di ottobre 2019. La versione di MIUI 11 è basata su Android Pie e non su Android 10. Sono comunque molte le novità introdotte, come già visto in Xiaomi Mi 9: un’interfaccia ridisegnata, Turbo videogiochi (pensato per i videogiocatori), alcuni suoni tratti dalla natura, la possibilità di gestire al meglio i propri documenti, numerose ottimizzazioni e la Dark Mode.

L’aggiornamento è attualmente in fase di roll out. Gli utenti coinvolti riceveranno una notifica OTA grazie alla quale sarà possibile installare la nuova versione.