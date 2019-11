MIUI 11: il suono delle notifiche cambierà in base all’orario

MIUI 11 introdurrà la possibilità di cambiare il suono delle notifiche in base all’orario. La nuova interfaccia utente basata su Android sta attualmente arrivando in molti dispositivi e numerose sono le novità introdotte, sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista dell’ottimizzazione.

Il software sviluppato da Xiaomi si arricchisce oggi con una funzione che consentirà agli utenti interessati di modificare il suono delle notifiche in base all’ora. Si potranno scegliere i suoni disponibili oppure importare i propri direttamente dall’archivio. Il seguente video, pubblicato nel profilo Twitter ufficiale della compagnia, mostra il funzionamento.

You've got a message from #MIUI11

Surprised! We are happy to announce that on MIUI11, notifications' sound effect is changed by time. Tune up to experience it now. 😍 pic.twitter.com/UO3xRMsrEM

