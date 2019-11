MIUI 11 è ufficialmente disponibile per Xiaomi Mi 9

L'aggiornamento alla MIUI 11 per Xiaomi Mi 9, disponibile anche in Italia, è basato su Android 10, nuova versione del sistema operativo Google.

MIUI 11, ovvero la nuova interfaccia grafica di Xiaomi, è disponibile per Xiaomi Mi 9. Lo smartphone, che è riuscito a conquistare l’attenzione dei consumatori grazie alla sua scheda tecnica di tutto rispetto, ha quindi ottenuto la build MIUI V11.0.5.0.QFAEUXM, basata questa volta su Android 10.

La società asiatica ha iniziato a distribuire l’update proprio durante lo scorso settembre e ha già interessato diversi smartphone. Le principali novità introdotte sono: un’interfaccia ridisegnata, la possibilità di installare temi dinamici, alcuni suoni tratti dalla natura e Turbo videogiochi, che ottimizza l’esperienza per i videogiocatori. Per quanto riguarda la produttività, invece, troviamo Mi Share, che consente di trasportare file da un dispositivo ad un altro, la possibilità di visualizzare i documenti prima di aprirli e uno strumento per stampare immediatamente i file.

L’aggiornamento, riconoscibile dalla dicitura “Global Stabile”, è in fase di roll out e dovrebbe arrivare anche negli smartphone degli utenti italiani durante le prossimi ore, grazie ad una notifica OTA. MIUI 11 rappresenta una aggiornamento importante per il software di Xiaomi, dato che presenta alcune ottimizzazioni e modifiche grafiche, pur mantenendo gli elementi distintivi dell’OS targato Google. L’aggiornamento è iniziato ad arrivare in alcuni dispositivi a partire dal 22 ottobre e la fase di distribuzione continuerà almeno fino a dicembre.