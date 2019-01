MIUI 11: Xiaomi già a lavoro su una nuova interfaccia grafica

Come ogni anno, Xiaomi dovrebbe rilasciare sui suoi dispositivi l’aggiornamento dell’interfaccia grafica MIUI. Qualche giorno fa durante la MIUI Core Experience Annual Meeting, Liu Ming – Product Planning Manager dell’azienda – ha annunciato che la nuova versione è già in fase di sviluppo e che si tratterà di “un sistema operativo nuovo e unico” rispetto a quanto fatto finora.

La nuova MIUI – che arriverà su tutti i dispositivi ad eccezione di quelli che rientrano nel programma Android One – sarà completamente reinventata per garantire una migliore esperienza utente. Proprio per questo, il produttore cinese, sempre attento alle opinioni della community, ha chiesto ai propri fan su Weibo cosa vorrebbero vedere o migliorare sulla nuova versione.

La maggior parte degli utenti hanno risposto chiedendo nuove icone, un’interfaccia fluida e soprattutto una funzionalità per la modalità notte a livello globale. Secondo alcune fonti, inoltre, ci saranno più funzioni che simulano l’interazione umana consentendo così un uso più semplice del dispositivo. Ovviamente, MIUI 11 integrerà e migliorerà anche tutta la tecnologia AI già presente sulla versione attualmente disponibile.

Ricordiamo come Xiaomi intervenga pesantemente sulla versione stock del robottino verde inserendo una serie di feature che mirano a completare l’esperienza utente. Purtroppo però non ci sono altri dettagli in merito. Non sappiamo ancora quando la nuova interfaccia utente sarà disponibile ma probabilmente il rilascio comincerà entro la prima metà dell’anno, mentre potremmo vederla già a bordo del MI 9 – prossimo top di gamma dell’azienda di Shenzhen.