MIUI 12.5: questi smartphone Xiaomi si stanno aggiornando

A fine 2020 Xiaomi ha confezionato l’aggiornamento incrementale MIUI 12.5 che è stato sviluppato per accompagnare l’arrivo sul mercato dell’ultima famiglia di smartphone Mi 11.

Ovviamente la versione dell’interfaccia utente che sta tra la MIUI 12 e la MIUI 13 non è rimasta appannaggio del successore diretto di Mi 10 ma, pian piano, sta arrivando anche sugli altri smartphone, più longevi inclusi.

Circa un mese fa era stata diramata la comunicazione che sarebbe partito a breve anche il programma Beta Testing per portarla a breve su altri dispositivi non Xiaomi, questi:

POCO F3;

POCO F2 PRO;

POCO X2;

POCO X3 PRO;

POCO M2;

POCO M3;

POCO M2 PRO;

POCO X3 versione NFC;

POCO C3.

Inoltre sappiamo che molti Xiaomi come Mi 9S, Mi Note 10 e Redmi Note 9T si stanno aggiornando in queste ore con l’azienda che sta rispettando questa lista:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9

Redmi Note 8 Pro

Redmi 9

Le migliorie portate con la MIUI 12.5 sono molteplici. Ad esempio il fatto di essere un’interfaccia più snella con un carico fino al 22% in meno per la CPU e fino al 15% in meno per il consumo energetico. I programmatori hanno lavorato alacremente per quanto riguarda le prestazioni video della UI di sistema con dei processi dedicati alle gestures e all’esecuzione delle loro animazioni. In questo modo il processo avrà l’esclusività dell’hardware quando chiamato in causa.

Quando arriverà la MIUI 12.5 per tutti gli smartphone in elenco? Xiaomi da una tempistica tra il secondo e il terzo trimestre 2021 quindi, alcuni di questi, saranno davvero tempestivi.

Inoltre alcuni lo riceveranno ugualmente ma non sono presenti, per ora, nell’elenco. Verranno presi in carico in un secondo momento quando sarà stata servita la trance di quelli appena menzionati.