MIUI 12, presentazione ufficiale il 27 aprile

Dopo le tante indiscrezioni trapelate, c’erano ormai pochi dubbi sull’imminente arrivo della nuova interfaccia grafica di Xiaomi. Il produttore cinese ha confermato che MIUI 12 verrà annunciata il 27 aprile in Cina, in occasione dell’evento di lancio di Mi 10 Youth Edition che altro non dovrebbe essere che la versione cinese di Mi 10 Lite.

Com’è ovvio, Xiaomi non ha rilasciato dettagli sulle novità che verranno introdotte. Ad ogni modo, dovrebbe essere una naturale evoluzione dell’attuale MIUI 11 con affinamenti sia dal punto di visto grafico sia per quanto riguarda le funzioni supportate. Sulla base di quanto emerso fino a questo momento, gli sviluppatori stanno lavorando per rendere le icone e le schermate più uniformi adottando uno stile abbastanza minimale. Le stesse modifiche dovrebbero essere apportate anche sull’applicazione Fotocamera che – tuttavia – non subirebbe dei notevoli stravolgimenti.

L’applicazione Temi dovrebbe aggiornarsi con una nuova sezione dedicata all’Always-On-Display in cui l’utente può selezionare le immagini e le animazioni che preferisce al posto di quelle predefinite. Non mancherebbe poi un ulteriore potenziamento della modalità scura che potrebbe essere impostata anche per le app che non la supportano. Tra le altre novità, ci sarebbe un nuovo sistema di notifiche. Per il momento, però, non ci sono conferme ufficiali. Ci toccherà attendere il 27 aprile per scoprire tutti i dettagli di MIUI 12.

Per quanto riguarda gli smartphone che riceveranno la nuova interfaccia grafica di Xiaomi, potete consultare il nostro articolo dedicato raggiungibile a questo link. Tuttavia, anche in questo caso, si attendono informazioni ufficiali.