MIUI 12 Super Wallpaper: il porting si aggiorna con moltissime novità, ecco il dowload

L’ultimo aggiornamento del porting di MIUI 12 Super Wallpaper porta con sé importanti novità. A cominciare dai nuovi sfondi, che includono ben quattro paesaggi inediti di cui due terrestri e due marziani. Stiamo parlando di Navagio Beach in Grecia e Dolomiti italiane, entrambi inseriti nella collezione Super Earth, mentre in Super Mars troviamo Pahrump Hills e Bahram Vallis, due location già ampiamente esplorate dal rover Curiosity.

Oltre alle nuove scene, l’aggiornamento implica anche un paio di cambiamenti lato personalizzazione. Da oggi, infatti, la versione porting di MIUI 12 Super Wallpaper consente di selezionare scene diverse utilizzando uno strumento di configurazione integrato e personalizzato. Grazie a questa modifica, ora è possibile accedere a tutti gli sfondi da un unico APK, dunque non è più necessario installarne due distinti (uno per gli sfondi a tema Terra e uno per gli sfondi a tema Marte).

Non saranno più disponibili, invece, le opzioni per gli sfondi “luminosi” e “scuri”. MIUI 12 Super Wallpaper port introduce il supporto della luminosità dinamica, che regola automaticamente la luminosità dello sfondo in base agli orari di alba e tramonto.

Se sei tra gli utenti che utilizzano sempre la modalità oscura, ma desideri comunque che gli sfondi cambino luminosità durante il giorno, puoi impostare la modalità oscura in modo che inizi alle 4 e termini alle 3.59 del mattino. Questa azione ti consentirà di avere la modalità oscura e la luminosità dinamica attive tutto il giorno contemporaneamente.

Grazie al lavoro del Recognized Contributor di XDA linuxct, MIUI 12 Super Wallpaper è stata resa accessibile a tutti… o quasi. Per poterla utilizzare, infatti, è necessario avere uno smartphone con Android 8.1 Oreo o successivi. L’APK è disponibile per il download a questo indirizzo.