MIUI 13: svelato l’elenco delle caratteristiche

La MIUI 13, nota interfaccia utente personalizzata realizzata da Xiaomi, sarebbe quasi pronta per il rilascio e un noto leaker ne condivide alcune informazioni atte a farci capire in anteprima che cambiamenti dovremo aspettarci.

Quest’anno la MIUI 13 non arriverà dopo la 12 ma sarà successiva alla MIUI 12.5, interfaccia che è andata a rinnovare alcune funzioni e caratteristiche andando ad animare il lancio della famiglia di smartphone Xiaomi Mi 11.

Secondo il leaker queste sono alcune delle caratteristiche che saranno presenti nella nuova UI:

Design e aspetto dell’interfaccia significativamente rinnovato;

Nuove animazioni di transizioni e font rinnovati;

Nuovi sfondi (anche animati) ed icone delle App ridisegnate;

Finestra mobile con fruizione anche di giochi.

Per quanto riguarda l’aspetto, la MIUI 13 farà in modo di rinfrescare l’interfaccia utente andando nel contempo a preservare quella sorta di familiarità che si percepisce utilizzando uno smartphone Xiaomi.

I nuovi font andranno a sostituirsi su tutti i caratteri dell’interfaccia, anche nelle App di terze parti installate dal Play Store. Le icone inoltre seguiranno un restyling e la personalizzazione sarà accompagnata da nuovi sfondi. Infine come non menzionare le finestre mobili, in grado di farci giocare in piccole porzioni di schermo.

Oltre a questo esistono altre novità che diventeranno parte integrante del sistema operativo: due tra tutte, la Memory Fusion Technology e un sistema di rendering dell’immagine avanzata. La prima andrà ad abilitare la funzione RAM virtuale, particolarmente utile in quegli smartphone con poca memoria volatile ma con spazio sufficiente nella memoria di sistema per usare parte di questa come RAM.

La MIUI 13 inizierà ad essere distribuita alla fine del mese di agosto e per l’elenco di smartphone che la riceveranno potete consultare il nostro articolo.