MIUI 13 vicina al lancio: sono questi logo e nuove funzionalità ufficiali? (video)

Non manca molto al lancio di MIUI 13, la nuova versione della ROM di Xiaomi il cui debutto è previsto per il prossimo 28 dicembre (un martedì). In questi giorni, intanto, stanno trapelando sempre più informazioni sullo stile dell’interfaccia e le nuove funzionalità, che includeranno lo scorrimento infinito delle pagine della home e anche la Smart Toolbox, ovvero una barra laterale simile al dock dei dispositivi Apple che permetterà agli utenti di accedere rapidamente alle applicazioni da qualsiasi schermata.

Non solo: a partire da MIUI 13, i piccoli widget già comparsi in MIUI 12.5 diventeranno parte integrante del sistema.

I primi ad avere accesso a queste informazioni sono stati gli utenti della community Xiaomiui. Tra i leak ritroviamo anche un’immagine ufficiale del logo, disponibile nel codice sorgente della nuova versione dell’app Xiaomi Service (13.0.3.0). Il logo è progettato nello stesso stile di quello delle release precedenti, con il viola e l’arancione come colori caratterizzanti.

Si vocifera che il lancio del firmware fosse previsto per il 16 agosto 2021; alla fine, però, l’azienda ha deciso di posticiparlo agli ultimi giorni dell’anno. Il fondatore di Xiaomi Lei Jun assicura che MIUI 13 uscirà comunque entro la fine del 2021. Inoltre, stando al suo annuncio, la nuova ROM porterà molti cambiamenti all’esperienza d’uso degli utenti Xiaomi.

L’interfaccia in sé è stata notevolmente ridisegnata, e le prestazioni in generale sono migliorate. MIUI 13 si basa su Android 12, anche se alcuni smartphone Xiaomi riceveranno MIUI 13 basata su Android 11 (qui la lista completa). Sempre secondo le indiscrezioni, l’interfaccia presenterà caratteri, animazioni e icone rinnovate, oltre ovviamente a un pacchetto di sfondi tutto da scoprire. Tra le altre funzioni non menzionate sopra, troveremo lo swap file support (supporto file di scambio) con impostazioni flessibili.