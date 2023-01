Sono passate solamente alcune settimane da quando è stata presentata in Cina la MIUI 14, ovvero la nuova interfaccia grafica dei dispositivi marchiati Xiaomi, ed ecco che è già possibile provarla in versione Beta su alcuni smartphone Global.

È giusto ricordare che è possibile provare le versioni MIUI Beta, solo facendo parte del programma Mi Pilot, vale a dire il programma che permette di diventare Beta Tester delle ROM MIUI Beta.

La Beta di MIUI 14, almeno per ora, arriverà via OTA sui seguenti dispositivi e nelle seguenti versioni:

A colpo d’occhio si può notare da subito l’assenza di alcuni smartphone come lo Xiaomi 12T Pro, il Mi 11 e il Mi 11 Ultra, ma c’è ogni ragione per pensare che arriverà anche su questi nell’immediato futuro.

Tra i vari aggiornamenti che arrivano assieme a MIUI 14 c’è anche l’aggiornamento del sistema operativo ad Android 13 e le patch di sicurezza di dicembre 2022. MIUI 14 non porta di per sé tantissime altre novità, forse quella che più spicca è la maggiore personalizzazione del widget. Ad esempio, c’è la possibilità di aggiungere cuccioli di animali nella Home, non solo come abbellimento ma anche per interagire e giocare. Inoltre, l’utente può modificare la grandezza delle icone a piacere. Come accade ormai da tempo con l’interfaccia MIUI, queste sono tutte caratteristiche che richiamano molto le funzionalità di iOS.

Come per ogni altra ROM MIUI in stato Beta, anche questa contiene vari bug che potrebbero dare non poco fastidio. Il consiglio è dunque quello di provarla solo se si è disposti a correre il rischio e se si sa “convivere” con questi problemini.

Il rilascio della versione stabile e ufficiale della MIUI 14 è previsto per il mese di febbraio 2023 in Cina e i primissimi a ricevere tale aggiornamento saranno gli smartphone della serie Xiaomi 12, Redmi K50 e lo Xiaomi MIX Fold 2.