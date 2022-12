Dopo aver ufficializzato l’avvento di MIUI 14, Xiaomi ha fatto sapere quali saranno alcune delle novità introdotte, modificando in parte alcune dichiarazioni rilasciate in precedenza.

Dopo l’introduzione della nuova versione del software, che ora passa alla versione 14, Xiaomi presenta al mondo alcuni dei grossi cambiamenti che si troverà “tra le mani” chi effettuerà l’upgrade. Scopo dichiarato di Xiaomi è quello di introdurre modifiche capaci di rendere la User Interface (UI) quanto più snella e responsiva possibile; per farlo ha sviluppato un firmware più leggero (in termini di memoria) e ha ridotto al minimo le app non disinstallabili dal device (ora ridotte a sette).

Ma gli interventi di Xiaomi non si sono limitati a togliere. tra le grosse novità abbiamo infatti Photon Engine: un motore software pensato appositamente per aumentare le prestazioni e ridurre i consumi. A tal proposito Xiaomi dichiara un aumento di fluidità delle app fino all’88% e una riduzione dei consumi che può arrivare al 16%. Purtroppo, almeno inizialmente, Photon Engine sarà disponibile solo per i device top gamma.

L’azienda ha infatti affermato che molte delle novità introdotte, tra cui proprio photon Engine, saranno disponibili solo sugli smartphone che montano Snapdragon 8 Gen 1, 8+ Gen 1 e 8 Gen 2: Xiaomi 13, 13 Pro, 12, 12 Pro, 12S, 12S Pro, 12S Ultra, 12T Pro, MIX Fold 2, Redmi K50 Ultra, K50 Gaming e POCO F4 GT. Tuttavia le vive proteste della community devono aver smosso il colosso cinese: dopo la prima dichiarazione, Xiaomi ha infatti aggiornato la propria posizione chiarendo a tutti gli interessati che si tratterebbe di una priorità temporanea e che, col tempo, tutti i modelli aggiornati a MIUI 14 riceveranno Photon Engine.

Al contrario sarà disponibile (quasi) per tutti un’altra feature di MIUI 14: l’estrazione del testo, ovvero la capacità di individuare elementi testuali nelle immagini della galleria e poterle poi copiare e incollare altrove. Questa capacità dovrebbe essere disponibile anche negli smartphone che montano i meno performanti Snapdragon serie 7, serie 8 e MediaTek Helio G80.