Durante la presentazione del nuovo Redmi K60 Ultra, c’è stato un momento di particolare interesse: l’apparizione, un po’ a sorpresa, di MIUI 15, la prossima versione dell’interfaccia personalizzata Android di Xiaomi.

In una delle slide mostrate durante l’evento è stato confermato l’arrivo di MIUI 15 sul Redmi K60 Ultra, con una serie di nuove funzionalità e miglioramenti che promettono di elevare l’esperienza dell’utente a un livello superiore.

Xiaomi ha voluto precisare che MIUI 15 sarà presto disponibile, anche se i dettagli specifici e la data esatta del rilascio sono ancora avvolti nel mistero. Ma una cosa è certa: i fan di Xiaomi possono aspettarsi delle novità entusiasmanti e importanti miglioramenti.

La giornata era dedicata al lancio di Redmi K60 Ultra ed è stato proprio il nuovo smartphone, che purtroppo non arriverà da noi, a catturare l’attenzione di tutti. Tuttavia, l’apparizione inattesa della MIUI 15 ha aggiunto una marcia in più all’entusiasmo del pubblico.

Può essere che MIUI 15 venga rilasciata proprio insieme all’arrivo sul mercato di Redmi K60 Ultra, e in tal caso questo dispositivo diventerebbe il primo a beneficiare di questa nuova versione di software di Xiaomi, ma crediamo che l’azienda voglia dedicare un evento apposito per l’annuncio di tutte le novità in arrivo con il nuovo software.

Gli appassionati possono aspettarsi un’esperienza utente ancor migliore grazie a nuove funzioni, miglioramenti e le solite piccole novità grafiche che saranno incluse nell’aggiornamento. Siamo tutti in trepidante attesa di ulteriori dettagli e della data di rilascio ufficiale di MIUI 15 che per la maggior parte dei modelli recenti sarà basato su Android 14, anche se in passato l’azienda cinese ha dimostrato di voler aggiornare la propria interfaccia anche su dispositivi che non vengono aggiornati alla più recente versione di Android.

Il lancio di Android 14 è ormai alle porte, con Google che solitamente rende disponibile la nuova versione di software verso la fine dell’estate. Nel frattempo potete scoprire se il vostro smartphone è presente nella lista dei dispositivi che molto probabilmente verranno aggiornati: